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Путин выступил за развитие партнерства с Ассоциацией стран Юго-Восточной Азии

Ведомости

Партнерство с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии – один из приоритетов российской внешней политики на азиатском направлении. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с лидером Лаоса Тхонглуном Сисулитом в Кремле.

Путин рассказал, что держатели карт «Мир» получили возможность использовать их в Лаосе, что, по словам президента, поспособствует росту туристического потока. Он также упомянул о взаимодействии стран в сферах обороны, безопасности, научных и гуманитарных связях. Кроме того, Путин поблагодарил лаосского лидера за поддержку преподавания русского языка.

До этого Путин встречался с Сисулитом в октябре 2023 г. на форуме «Один пояс, один путь» в Пекине. Тогда Путин назвал президента Лаоса «надежным другом» и напомнил, что они почти в одни годы учились в Ленинграде. Сисулит говорил с Путиным по-русски, в начале беседы сказав, что хочет потренировать этот язык.

8 мая с Сисулитом в Москве провел встречу председатель партии «Единая Россия», замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Лидер Лаоса прилетел в Москву в преддверии Дня Победы, он был одним из иностранных лидеров, которые присутствовали на параде Победы в Москве.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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