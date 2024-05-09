Путин выступил за развитие партнерства с Ассоциацией стран Юго-Восточной Азии

До этого Путин встречался с Сисулитом в октябре 2023 г. на форуме «Один пояс, один путь» в Пекине. Тогда Путин назвал президента Лаоса «надежным другом» и напомнил, что они почти в одни годы учились в Ленинграде. Сисулит говорил с Путиным по-русски, в начале беседы сказав, что хочет потренировать этот язык.