Путин выступил за развитие партнерства с Ассоциацией стран Юго-Восточной Азии
Партнерство с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии – один из приоритетов российской внешней политики на азиатском направлении. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с лидером Лаоса Тхонглуном Сисулитом в Кремле.
Путин рассказал, что держатели карт «Мир» получили возможность использовать их в Лаосе, что, по словам президента, поспособствует росту туристического потока. Он также упомянул о взаимодействии стран в сферах обороны, безопасности, научных и гуманитарных связях. Кроме того, Путин поблагодарил лаосского лидера за поддержку преподавания русского языка.
До этого Путин встречался с Сисулитом в октябре 2023 г. на форуме «Один пояс, один путь» в Пекине. Тогда Путин назвал президента Лаоса «надежным другом» и напомнил, что они почти в одни годы учились в Ленинграде. Сисулит говорил с Путиным по-русски, в начале беседы сказав, что хочет потренировать этот язык.
8 мая с Сисулитом в Москве провел встречу председатель партии «Единая Россия», замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Лидер Лаоса прилетел в Москву в преддверии Дня Победы, он был одним из иностранных лидеров, которые присутствовали на параде Победы в Москве.