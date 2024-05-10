Лукашенко уволил главу генштаба Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко освободил от должности начальника генштаба вооруженных сил страны Виктора Гулевича. Об этом пишет «БелТА» со ссылкой на пресс-службу президента, а также Telegram-канал «Пул Первого».
Соответствующий указ № 192 подписан президентом Белоруссии.
Как сообщает «БелТА», генерал-майор Гулевич уволен с военной службы в запас по возрасту, ему 54 года. У него остается право ношения военной формы и знаков различия. При этом как следует из ст. 58 закона республики «О воинской обязанности и воинской службе», предельным возрастом для генерал-майора считается 55 лет.
В 2020 г. Гулевич стал командующим войсками Западного оперативного командования ВС Белоруссии. В 2021 г. его назначили первым заместителем министра обороны.
В середине марта Лукашенко подписал указ об увольнении со своих должностей послов республики в четырех странах. Освобождены от должности посол Белоруссии в Швеции и по совместительству в Норвегии Дмитрий Мирончик, посол в Финляндии и по совместительству в Дании Алексей Самосуев, посол в Германии Денис Сидоренко, а также посол в Киргизии Андрей Страчко. О причинах увольнения дипломатов не сообщается.
В начале марта Лукашенко подписал указ, которым совершенствуется порядок перевода госорганов и иных организаций с работы в условиях мирного времени на военное, обеспечения их согласованного и эффективного взаимодействия при возникновении угроз нацбезопасности с учетом изменения военно-политических условий. Помимо этого мера позволяет присваивать воинские звания руководителям отдельных государственных органов при введении военного положения в стране.