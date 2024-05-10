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Лукашенко уволил главу генштаба Белоруссии

Ведомости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко освободил от должности начальника генштаба вооруженных сил страны Виктора Гулевича. Об этом пишет «БелТА» со ссылкой на пресс-службу президента, а также Telegram-канал «Пул Первого».

Соответствующий указ № 192 подписан президентом Белоруссии.

Как сообщает «БелТА», генерал-майор Гулевич уволен с военной службы в запас по возрасту, ему 54 года. У него остается право ношения военной формы и знаков различия. При этом как следует из ст. 58 закона республики «О воинской обязанности и воинской службе», предельным возрастом для генерал-майора считается 55 лет.

В 2020 г. Гулевич стал командующим войсками Западного оперативного командования ВС Белоруссии. В 2021 г. его назначили первым заместителем министра обороны.

В середине марта Лукашенко подписал указ об увольнении со своих должностей послов республики в четырех странах. Освобождены от должности посол Белоруссии в Швеции и по совместительству в Норвегии Дмитрий Мирончик, посол в Финляндии и по совместительству в Дании Алексей Самосуев, посол в Германии Денис Сидоренко, а также посол в Киргизии Андрей Страчко. О причинах увольнения дипломатов не сообщается.

В начале марта Лукашенко подписал указ, которым совершенствуется порядок перевода госорганов и иных организаций с работы в условиях мирного времени на военное, обеспечения их согласованного и эффективного взаимодействия при возникновении угроз нацбезопасности с учетом изменения военно-политических условий. Помимо этого мера позволяет присваивать воинские звания руководителям отдельных государственных органов при введении военного положения в стране.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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