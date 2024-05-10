Лукашенко уволил главу генштаба Белоруссии

В середине марта Лукашенко подписал указ об увольнении со своих должностей послов республики в четырех странах. Освобождены от должности посол Белоруссии в Швеции и по совместительству в Норвегии Дмитрий Мирончик, посол в Финляндии и по совместительству в Дании Алексей Самосуев, посол в Германии Денис Сидоренко, а также посол в Киргизии Андрей Страчко. О причинах увольнения дипломатов не сообщается.