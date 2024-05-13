США пригрозили Индии санкциями из-за планов по строительству порта в Иране

Вашингтон могут ввести санкции в отношении индийских компаний из-за того, что Нью-Дели подписал 10-летний контракт на развитие давно закрытого стратегического порта Чабахар в Иране. Об этом заявил представитель Госдепартамента США Ведант Патель.