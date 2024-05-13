США пригрозили Индии санкциями из-за планов по строительству порта в Иране
Вашингтон могут ввести санкции в отношении индийских компаний из-за того, что Нью-Дели подписал 10-летний контракт на развитие давно закрытого стратегического порта Чабахар в Иране. Об этом заявил представитель Госдепартамента США Ведант Патель.
«Любая организация – любая – заинтересованная в деловых сделках с Ираном, должна осознавать потенциальные риски, которым она себя подвергает, и потенциальный риск санкций», – сказал Патель (цитата по Barron’s).
Индия намерена развивать порт Чабахар на юго-восточном побережье Ирана вдоль Оманского залива, чтобы получить маршрут транспортировки товаров в Иран, Афганистан и страны Центральной Азии в обход портов Карачи и Гвадар в Пакистане.
Долгосрочное соглашение было подписано между Indian Ports Global Limited (IPGL) и Организацией портов и судоходства Ирана, сообщает Reuters.