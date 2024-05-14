Совет Федерации одобрил закон о запрете иноагентам участвовать в выборах
Совет Федерации одобрил закон о запрете иноагентам избираться на выборах любых уровней. Это следует из прямой трансляции заседания.
Он дополняет закон «Об основных гарантиях избирательских прав и права на участие в референдуме граждан России». Поправки устанавливают ограничения на участие в выборах для иноагентов и лиц, которые причастны к деятельности экстремистских и террористических организаций. Они также предполагают, что депутатов всех уровней, сенаторов, губернаторов и мэров будут лишать их полномочий, если они стали иностранными агентами. При этом до регистрации на выборах в качестве кандидата лицо должно прекратить статус иностранного агента.
6 мая Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект о запрете иноагентам участвовать в выборах. Его приняли единогласно – во втором чтении проголосовали 406 депутатов, в третьем – 409 депутатов. Первый замруководителя фракции «Единая Россия», один из авторов поправок Дмитрий Вяткин заявил, что ко второму чтению в законопроект поступило 74 поправки от всех четырех фракций. Поправок на отклонение не было. По его словам, они обсуждались неоднократно, при этом 3 мая комитет голосовал за поправки опросным листом – без обсуждения.