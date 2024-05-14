Совет Федерации одобрил закон о запрете иноагентам участвовать в выборах

Он дополняет закон «Об основных гарантиях избирательских прав и права на участие в референдуме граждан России». Поправки устанавливают ограничения на участие в выборах для иноагентов и лиц, которые причастны к деятельности экстремистских и террористических организаций. Они также предполагают, что депутатов всех уровней, сенаторов, губернаторов и мэров будут лишать их полномочий, если они стали иностранными агентами. При этом до регистрации на выборах в качестве кандидата лицо должно прекратить статус иностранного агента.