США не планируют закреплять с КНР принцип неприменения ядерного оружия
На данный момент США не рассматривают возможность закрепления на двусторонней основе с КНР принципа неприменения первым ядерного оружия. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на госдеп США.
Кроме того, госдеп заявил о намерении США и дальше придерживаться количественных ограничений, зафиксированных в российско-американском Договоре о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Бонни Дженкинс подчеркнула, что Россия, несмотря на геополитический кризис, тоже придерживается количественных ограничений ДСНВ.
14 мая палата представителей конгресса США предложила министру обороны США Ллойду Остину не позднее 28 февраля 2025 г. отчитаться о возможных последствиях использования ядерного оружия в космосе из-за якобы возможной угрозы со стороны России.
В апреле «Ведомости» писали, что Россия заблокировала подготовленный США и Японией проект резолюции ООН о неразмещении ядерного и другого оружия массового поражения в космосе. Российская сторона воспользовалась своим правом вето как постоянного члена СБ ООН, в то время как все остальные постоянные и непостоянные члены проголосовали за американо-японскую резолюцию. КНР при голосовании воздержалась.