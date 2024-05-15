США не планируют закреплять с КНР принцип неприменения ядерного оружия

Кроме того, госдеп заявил о намерении США и дальше придерживаться количественных ограничений, зафиксированных в российско-американском Договоре о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Бонни Дженкинс подчеркнула, что Россия, несмотря на геополитический кризис, тоже придерживается количественных ограничений ДСНВ.