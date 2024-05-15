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США не планируют закреплять с КНР принцип неприменения ядерного оружия

Ведомости

На данный момент США не рассматривают возможность закрепления на двусторонней основе с КНР принципа неприменения первым ядерного оружия. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на госдеп США.

Кроме того, госдеп заявил о намерении США и дальше придерживаться количественных ограничений, зафиксированных в российско-американском Договоре о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Бонни Дженкинс подчеркнула, что Россия, несмотря на геополитический кризис, тоже придерживается количественных ограничений ДСНВ.

14 мая палата представителей конгресса США предложила министру обороны США Ллойду Остину не позднее 28 февраля 2025 г. отчитаться о возможных последствиях использования ядерного оружия в космосе из-за якобы возможной угрозы со стороны России.

В апреле «Ведомости» писали, что Россия заблокировала подготовленный США и Японией проект резолюции ООН о неразмещении ядерного и другого оружия массового поражения в космосе. Российская сторона воспользовалась своим правом вето как постоянного члена СБ ООН, в то время как все остальные постоянные и непостоянные члены проголосовали за американо-японскую резолюцию. КНР при голосовании воздержалась.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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