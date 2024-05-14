Конгресс США просит Остина разъяснить последствия ядерного взрыва в космосе
Палата представителей конгресса США предлагает министру обороны США Ллойду Остину не позднее 28 февраля 2025 г. отчитаться о возможных последствиях использования ядерного оружия в космосе из-за якобы возможной угрозы со стороны России, указано в проекте оборонного бюджета страны.
«Министру обороны в координации с администратором по ядерной безопасности нужно предоставить доклад в комитет по вооруженным сервисам палаты представителей не позднее 28 февраля 2025 г. о последствиях детонации ядерного оружия в космосе», – указано в документе (цитата по «РИА Новости»).
В апреле «Ведомости» писали, что Россия заблокировала подготовленный США и Японией проект резолюции ООН о неразмещении ядерного и другого оружия массового поражения в космосе. Российская сторона воспользовалась своим правом вето как постоянного члена СБ ООН, в то время как все остальные постоянные и непостоянные члены проголосовали за американо-японскую резолюцию. КНР при голосовании воздержалась.
Россия проголосовала так в ответ на то, что ее совместный с КНР проект поправки к этой резолюции о полном запрете милитаризации космоса был отклонен семью голосами против семи поддержавших. Дополнительный российско-китайский параграф подразумевал призыв СБ ООН ко «всем государствам, и прежде всего тем, которые обладают крупным космическим потенциалом, принять срочные меры для предотвращения навсегда размещения оружия в космическом пространстве».
2 мая в МИД КНР заявили, что США определяют космос как территорию сражения, тем самым провоцируя конфронтацию между государствами.