Путин подписал закон о запрете иноагентам участвовать в выборах
Президент России Владимир Путин подписал закон, который запрещает иноагентам участвовать в выборах. Соответствующий документ опубликован на сайте правовой информации.
Федеральный закон вступил в силу со дня его официального опубликования.
6 мая Госдума единогласно приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект о запрете иноагентам участвовать в выборах. Первый замруководителя фракции «Единая Россия», один из авторов поправок Дмитрий Вяткин заявил, что ко второму чтению в законопроект поступило 74 поправки от всех четырех фракций. Поправок на отклонение не было. При этом 3 мая комитет голосовал за поправки опросным листом, то есть без обсуждения.
Документ дополняет закон «Об основных гарантиях избирательских прав и права на участие в референдуме граждан России». Поправки устанавливают ограничения на участие в выборах для иноагентов и лиц, которые причастны к деятельности экстремистских и террористических организаций. Депутатов всех уровней, сенаторов, губернаторов и мэров будут лишать их полномочий, если они стали иностранными агентами, а до регистрации на выборах в качестве кандидата лицо должно прекратить статус иностранного агента.
«Основа принятия решения о признании человека иностранным агентом - получение денег из‑за рубежа. Либо вы будьте гражданами своей страны, в интересах своей страны работайте, либо не можете представлять жителей в органах власти», – говорил председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе обсуждения закона в Госдуме.