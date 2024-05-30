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СМИ: Зеленский посетит Саудовскую Аравию

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский посетит Саудовскую Аравию 1 июня с целью заручиться поддержкой саммита в Швейцарии. Об этом сообщает Deutsche Presse-Agentur (DPA) со ссылкой на дипломатический источник в посольстве Украины в Эр-Рияде.

Зеленский прибудет в Джидду с коротким визитом, в ходе которого встретится с наследным принцем Мухаммедом бин Салманом и другими высокопоставленными чиновниками.

DPA отмечает, что Саудовская Аравия старается придерживаться нейтральной позиции в украинском вопросе. Агентство называет страну традиционным союзником США, которая также поддерживает хорошие связи с Москвой и неоднократно предлагала выступить посредником между Россией и Украиной.

15-16 июня в Швейцарии пройдет саммит по ситуации на Украине. На саммит приглашены более 160 делегаций на уровне глав государств и правительств «со всего мира». В их число входят представители стран G7, G20, БРИКС, а также члены Евросоюза, ООН, ОБСЕ и Совета Европы. Приглашения также направлены патриарху Константинопольскому и в Ватикан. Конференция будет основана «на обсуждениях, состоявшихся в последние месяцы, в частности, украинской формулы мира и других мирных предложений, основанных на Уставе ООН и ключевых принципах международного права».

24 мая Bloomberg со ссылкой на источники писал, что Байден, скорее всего, пропустит саммит по Украине в Швейцарии из-за мероприятия с участием голливудских звезд по сбору средств в ходе своей избирательной кампании. Газета Berliner Zeitung назвала отсутствие Байдена на конференции дипломатической катастрофой для политического руководства в Киеве. Politico сообщило, что главы МИД КНР Ван И также не будет на конференции.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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