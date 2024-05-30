СМИ: Зеленский посетит Саудовскую Аравию
Президент Украины Владимир Зеленский посетит Саудовскую Аравию 1 июня с целью заручиться поддержкой саммита в Швейцарии. Об этом сообщает Deutsche Presse-Agentur (DPA) со ссылкой на дипломатический источник в посольстве Украины в Эр-Рияде.
Зеленский прибудет в Джидду с коротким визитом, в ходе которого встретится с наследным принцем Мухаммедом бин Салманом и другими высокопоставленными чиновниками.
DPA отмечает, что Саудовская Аравия старается придерживаться нейтральной позиции в украинском вопросе. Агентство называет страну традиционным союзником США, которая также поддерживает хорошие связи с Москвой и неоднократно предлагала выступить посредником между Россией и Украиной.
15-16 июня в Швейцарии пройдет саммит по ситуации на Украине. На саммит приглашены более 160 делегаций на уровне глав государств и правительств «со всего мира». В их число входят представители стран G7, G20, БРИКС, а также члены Евросоюза, ООН, ОБСЕ и Совета Европы. Приглашения также направлены патриарху Константинопольскому и в Ватикан. Конференция будет основана «на обсуждениях, состоявшихся в последние месяцы, в частности, украинской формулы мира и других мирных предложений, основанных на Уставе ООН и ключевых принципах международного права».
24 мая Bloomberg со ссылкой на источники писал, что Байден, скорее всего, пропустит саммит по Украине в Швейцарии из-за мероприятия с участием голливудских звезд по сбору средств в ходе своей избирательной кампании. Газета Berliner Zeitung назвала отсутствие Байдена на конференции дипломатической катастрофой для политического руководства в Киеве. Politico сообщило, что главы МИД КНР Ван И также не будет на конференции.