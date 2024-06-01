На Украине заявили о критическом состоянии Днепрогэс
Расположенная в подконтрольном Украине Запорожье Днепровская гидроэлектростанция (ДнепроГЭС) находится в критическом состоянии после ночного удара. Об этом заявил назначенный Киевом руководитель Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров.
«В данный момент в критическом состоянии находится ДнепроГЭС... Речь даже не идет о выработке электроэнергии», – сказал он в эфире местного телевидения (цитата по украинскому изданию «Страна»).
Кроме того, добавил он, проезд по дамбе ДнепроГЭС будет закрыт на все выходные, сроки проведения и завершения ремонтных работ пока неизвестны.
1 июня Министерство обороны России сообщило о нанесении комбинированного удара по военным и энергетическим объектам Украины в ответ на попытки Киева нанести ущерб объектам российской энергетики и транспорта.