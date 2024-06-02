«Страна» сообщила о предотвращении диверсии на железной дороге в Одессе

19 февраля «Страна» сообщила о взрыве на железной дороге в Винницкой области Украины. Инцидент произошел 16 февраля в поселке Серебрия Могилев-Подольского района. Машинист грузового поезда увидел взрыв и экстренно затормозил. Железнодорожное полотно получило повреждения, поезд в результате взрыва не пострадал. СБУ возбудила уголовное дело по статье «Диверсия».