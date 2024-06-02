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«Страна» сообщила о предотвращении диверсии на железной дороге в Одессе

Ведомости

На железной дороге в Одесской области 31 мая произошла попытка диверсии, сообщает украинское издание »Страна» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По данным собеседника издания, сотрудники железнодорожной станции Одесса-Восточная проверяли дорогу и обнаружили металлические предметы, установленные на рельсах с целью схода поезда с рельс.

Местное управление службы безопасности Украины (СБУ) завело уголовное дело по статье «Диверсия». Причастные пока не установлены. Правонарушителям грозит от 15 лет лишения свободы до пожизненного заключения.

19 февраля «Страна» сообщила о взрыве на железной дороге в Винницкой области Украины. Инцидент произошел 16 февраля в поселке Серебрия Могилев-Подольского района. Машинист грузового поезда увидел взрыв и экстренно затормозил. Железнодорожное полотно получило повреждения, поезд в результате взрыва не пострадал. СБУ возбудила уголовное дело по статье «Диверсия».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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