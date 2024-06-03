МИД России рассчитывает возобновить работу межправкомиссии с Гвинеей

3 июня Лавров прибыл в рабочим визитом в Гвинейскую Республику. Он приземлился в городе Конакри, где началось его новое турне по Африке. В последний раз Лавров был с рабочим визитом в Гвинее в феврале 2013 г. Визит министра иностранных дел на африканский континент стал шестым за последние два года.