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МИД России рассчитывает возобновить работу межправкомиссии с Гвинеей

Ведомости

Министерство иностранных дел России рассчитывает на возобновление работы межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству с Гвинейской Республикой, заявил глава МИД Сергей Лавров.

«Мы очень рассчитываем как можно скорее возобновить работу межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, которая не собиралась с 2019 г.», – сказал он во время переговоров с министром иностранных дел Гвинеи Морисандой Куяте (цитата по «РИА Новости»).

Лавров добавил, что препятствий для возобновления работы нет – недавно со стороны Гвинеи был назначен сопредседатель межправительственной комиссии.

3 июня Лавров прибыл в рабочим визитом в Гвинейскую Республику. Он приземлился в городе Конакри, где началось его новое турне по Африке. В последний раз Лавров был с рабочим визитом в Гвинее в феврале 2013 г. Визит министра иностранных дел на африканский континент стал шестым за последние два года.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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