МИД России рассчитывает возобновить работу межправкомиссии с Гвинеей
Министерство иностранных дел России рассчитывает на возобновление работы межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству с Гвинейской Республикой, заявил глава МИД Сергей Лавров.
«Мы очень рассчитываем как можно скорее возобновить работу межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, которая не собиралась с 2019 г.», – сказал он во время переговоров с министром иностранных дел Гвинеи Морисандой Куяте (цитата по «РИА Новости»).
Лавров добавил, что препятствий для возобновления работы нет – недавно со стороны Гвинеи был назначен сопредседатель межправительственной комиссии.
3 июня Лавров прибыл в рабочим визитом в Гвинейскую Республику. Он приземлился в городе Конакри, где началось его новое турне по Африке. В последний раз Лавров был с рабочим визитом в Гвинее в феврале 2013 г. Визит министра иностранных дел на африканский континент стал шестым за последние два года.