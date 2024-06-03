Лавров прибыл в Гвинею с рабочим визитом
Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Гвинейскую Республику с рабочим визитом, сообщает ТАСС.
С Гвинеи начинается новое турне Лаврова по Африке. В 02:07 по местному времени (05:07 мск) он приземлился в городе Конакри, где у него запланированы встречи с политическим руководством республики.
В последний раз Лавров был с рабочим визитом в Гвинее в феврале 2013 г. Визит министра иностранных дел на африканский континент стал шестым за последние два года.
7 мая стало известно, что Россия до конца года откроет посольство в Сьерра-Леоне. Тогда Лавров отметил, что со стороны Сьерра-Леоне выразили заинтересованность в привлечении инвесторов из России в экономику республики. 23 мая министр иностранных дел анонсировал открытие посольств России в Южном Судане и Нигере.