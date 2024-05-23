Россия откроет посольства в Южном Судане, Нигере и Сьерра-Леоне
Россия готовится открыть посольства в Южном Судане, Нигере и Сьерра-Леоне. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров во время приема по случаю дня Африки.
«Сейчас готовимся к открытию полноценных дипломатических миссий в Сьерра-Леоне, Нигере и Республике Южный Судан», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
7 мая Лавров заявил, что посольство в Сьерра-Леоне откроют до конца года, оно будет располагаться в столице страны – городе Фритауне. Он отметил, что все необходимые для этого решения уже приняты.
Глава ведомства также сообщил, что со стороны Сьерра-Леоне выразили заинтересованность в привлечении инвесторов из России в экономику республики – открытие посольства в столице позволит повысить уровень доверия российского бизнеса. В ходе переговоров с главой Сьерра-Леоне Тимоти Муса Каббой было уделено внимание взаимодействию по проектам в сфере энергетики и добыче полезных ископаемых, а также сфере здравоохранения и гуманитарной деятельности. Стороны договорились координировать свои шаги в ООН и Совете безопасности.