Россия откроет посольства в Южном Судане, Нигере и Сьерра-Леоне

Глава ведомства также сообщил, что со стороны Сьерра-Леоне выразили заинтересованность в привлечении инвесторов из России в экономику республики – открытие посольства в столице позволит повысить уровень доверия российского бизнеса. В ходе переговоров с главой Сьерра-Леоне Тимоти Муса Каббой было уделено внимание взаимодействию по проектам в сфере энергетики и добыче полезных ископаемых, а также сфере здравоохранения и гуманитарной деятельности. Стороны договорились координировать свои шаги в ООН и Совете безопасности.