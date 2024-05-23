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Россия откроет посольства в Южном Судане, Нигере и Сьерра-Леоне

Ведомости

Россия готовится открыть посольства в Южном Судане, Нигере и Сьерра-Леоне. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров во время приема по случаю дня Африки.

«Сейчас готовимся к открытию полноценных дипломатических миссий в Сьерра-Леоне, Нигере и Республике Южный Судан», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).

7 мая Лавров заявил, что посольство в Сьерра-Леоне откроют до конца года, оно будет располагаться в столице страны – городе Фритауне. Он отметил, что все необходимые для этого решения уже приняты.

Глава ведомства также сообщил, что со стороны Сьерра-Леоне выразили заинтересованность в привлечении инвесторов из России в экономику республики – открытие посольства в столице позволит повысить уровень доверия российского бизнеса. В ходе переговоров с главой Сьерра-Леоне Тимоти Муса Каббой было уделено внимание взаимодействию по проектам в сфере энергетики и добыче полезных ископаемых, а также сфере здравоохранения и гуманитарной деятельности. Стороны договорились координировать свои шаги в ООН и Совете безопасности.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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