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Сальдо: 19 человек погибли при ударе ВСУ по магазину в Херсонской области

Ведомости

При обстреле села Садовое в Херсонской области погибли 19 человек, пятеро получили ранения, сообщил глава региона Владимир Сальдо.

«В результате обстрела киевскими боевиками села Садовое Голопристанского муниципального округа разрушен магазин, в котором находилось значительное количество посетителей и персонала. Погибло 19 человек, еще пятеро ранены», – написал он в Telegram.

7 июня ВСУ выпустили по Луганску не менее шести ракет. По словам главы ЛНР Леонида Пасечника, российские средства ПВО сбили большинство американских ракет, одна из них попала в жилой квартал. Погибли четыре человека, число пострадавших в результате ракетного обстрела увеличилось до 53.

«Терактами в Херсонской области и в Луганске он [президент Украины Владимир Зеленский] сделал кровавый подарок своим так называемым покровителям, находящимся сейчас во Франции, прямо в Елисейском дворце, – Макрону и другим подобным ему недостойным руководителям западных стран», – добавил Сальдо.

24 февраля 2022 г. президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине. Целью операции он называл защиту людей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины.

В ходе боевых действий российские войска взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории по итогам референдумов были присоединены к России.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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