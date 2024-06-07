Сальдо: 19 человек погибли при ударе ВСУ по магазину в Херсонской области

7 июня ВСУ выпустили по Луганску не менее шести ракет. По словам главы ЛНР Леонида Пасечника, российские средства ПВО сбили большинство американских ракет, одна из них попала в жилой квартал. Погибли четыре человека, число пострадавших в результате ракетного обстрела увеличилось до 53.