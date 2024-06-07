Сальдо: 19 человек погибли при ударе ВСУ по магазину в Херсонской области
При обстреле села Садовое в Херсонской области погибли 19 человек, пятеро получили ранения, сообщил глава региона Владимир Сальдо.
«В результате обстрела киевскими боевиками села Садовое Голопристанского муниципального округа разрушен магазин, в котором находилось значительное количество посетителей и персонала. Погибло 19 человек, еще пятеро ранены», – написал он в Telegram.
7 июня ВСУ выпустили по Луганску не менее шести ракет. По словам главы ЛНР Леонида Пасечника, российские средства ПВО сбили большинство американских ракет, одна из них попала в жилой квартал. Погибли четыре человека, число пострадавших в результате ракетного обстрела увеличилось до 53.
«Терактами в Херсонской области и в Луганске он [президент Украины Владимир Зеленский] сделал кровавый подарок своим так называемым покровителям, находящимся сейчас во Франции, прямо в Елисейском дворце, – Макрону и другим подобным ему недостойным руководителям западных стран», – добавил Сальдо.
24 февраля 2022 г. президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине. Целью операции он называл защиту людей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины.
В ходе боевых действий российские войска взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории по итогам референдумов были присоединены к России.