Посольство КНР прокомментировало изменения в ядерной стратегии США

В китайском посольстве указали, что США, имеющие «крупнейший и самый продвинутый ядерный арсенал в мире», продолжают выходить из договоров и организаций по контролю над вооружениями, укрепляют ядерный альянс НАТО, а также расширяют сотрудничество со своими союзниками по продвинутым военным технологиям.