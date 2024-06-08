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Посольство КНР прокомментировало изменения в ядерной стратегии США

Ведомости

Вашингтон занимается подрывом режима ядерного разоружения и нераспространения, заявил официальный представитель посольства Китая в США, пишет ТАСС.

«США следует прекратить подрывать международный режим ядерного разоружения и ядерного нераспространения, уменьшить роль ядерных вооружений в своей национальной и коллективной [западной] политике безопасности, а также действовать ответственно ради благополучия мира», – сказали в диппредставительстве.

В китайском посольстве указали, что США, имеющие «крупнейший и самый продвинутый ядерный арсенал в мире», продолжают выходить из договоров и организаций по контролю над вооружениями, укрепляют ядерный альянс НАТО, а также расширяют сотрудничество со своими союзниками по продвинутым военным технологиям.

7 июня в Белом доме сообщили, что президент США Джо Байден подписал новые указания по применению США ядерного оружия. Об этом рассказал спецпомощник президента США, старший директор по контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению в Совете нацбезопасности Белого дома Пранай Вадди.

По его словам, в обновленных документах «подчеркивается необходимость полагаться на рост и разнообразие ядерного арсенала и необходимость одновременно сдерживать Россию, КНР и Северную Корею».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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