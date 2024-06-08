Посольство КНР прокомментировало изменения в ядерной стратегии США
Вашингтон занимается подрывом режима ядерного разоружения и нераспространения, заявил официальный представитель посольства Китая в США, пишет ТАСС.
«США следует прекратить подрывать международный режим ядерного разоружения и ядерного нераспространения, уменьшить роль ядерных вооружений в своей национальной и коллективной [западной] политике безопасности, а также действовать ответственно ради благополучия мира», – сказали в диппредставительстве.
В китайском посольстве указали, что США, имеющие «крупнейший и самый продвинутый ядерный арсенал в мире», продолжают выходить из договоров и организаций по контролю над вооружениями, укрепляют ядерный альянс НАТО, а также расширяют сотрудничество со своими союзниками по продвинутым военным технологиям.
7 июня в Белом доме сообщили, что президент США Джо Байден подписал новые указания по применению США ядерного оружия. Об этом рассказал спецпомощник президента США, старший директор по контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению в Совете нацбезопасности Белого дома Пранай Вадди.
По его словам, в обновленных документах «подчеркивается необходимость полагаться на рост и разнообразие ядерного арсенала и необходимость одновременно сдерживать Россию, КНР и Северную Корею».