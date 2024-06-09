Гуцул выразила желание снова встретиться с Путиным
Глава молдавской автономии Гагаузия Евгения Гуцул перед вторым съездом молдавского оппозиционного блока «Победа» заявила, что при возможности встретилась бы с президентом России Владимиром Путиным, несмотря на давление со стороны Кишинева.
«Если у меня будет возможность, я и второй раз встречусь с Владимиром Владимировичем Путиным. И никакое давление меня не испугает», – подчеркнула Гуцул (цитата по ТАСС).
По ее словам, за ней стоит народ Молдавии и Гагаузии. Глава Гагаузии уточнила, что знает, чего хотят жители.
В марте глава Гагаузии написала в своем Telegram-канале, что провела встречу с президентом России. По ее словам, они обсуждали некорректные действия властей Молдавии в отношении автономии. Информацию о встрече также подтвердила пресс-служба Кремля.
Отношения автономной области Гагаузии и центральных властей в Кишиневе обострились сразу после выборов в автономии в мае 2023 г., на которых одержала победу Гуцул, выступавшая от оппозиционной партии «Шор». Тогда президент страны Майя Санду заявила о фальсификациях на выборах, а молдавские правоохранители провели обыск в Центризбиркоме Гагаузии и изъяли там документы. Но солидарность с новым руководителем автономии выразил местный парламент, а в столице края Комрате прошли акции протеста против действий молдавских властей. Позже апелляционная палата Комрата утвердила итоги выборов, а Гуцул официально вступила в свои полномочия.