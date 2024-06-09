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Гуцул выразила желание снова встретиться с Путиным

Ведомости

Глава молдавской автономии Гагаузия Евгения Гуцул перед вторым съездом молдавского оппозиционного блока «Победа» заявила, что при возможности встретилась бы с президентом России Владимиром Путиным, несмотря на давление со стороны Кишинева.

«Если у меня будет возможность, я и второй раз встречусь с Владимиром Владимировичем Путиным. И никакое давление меня не испугает», – подчеркнула Гуцул (цитата по ТАСС).

По ее словам, за ней стоит народ Молдавии и Гагаузии. Глава Гагаузии уточнила, что знает, чего хотят жители.

9 июня Гуцул прибыла в Москву на второй съезд молдавского оппозиционного блока «Победа».

В марте глава Гагаузии написала в своем Telegram-канале, что провела встречу с президентом России. По ее словам, они обсуждали некорректные действия властей Молдавии в отношении автономии. Информацию о встрече также подтвердила пресс-служба Кремля.

Отношения автономной области Гагаузии и центральных властей в Кишиневе обострились сразу после выборов в автономии в мае 2023 г., на которых одержала победу Гуцул, выступавшая от оппозиционной партии «Шор». Тогда президент страны Майя Санду заявила о фальсификациях на выборах, а молдавские правоохранители провели обыск в Центризбиркоме Гагаузии и изъяли там документы. Но солидарность с новым руководителем автономии выразил местный парламент, а в столице края Комрате прошли акции протеста против действий молдавских властей. Позже апелляционная палата Комрата утвердила итоги выборов, а Гуцул официально вступила в свои полномочия.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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