Медведев назначил полпреда Якушева врио секретаря генсовета «Единой России»Андрей Турчак попросил освободить его от этой должности
Председатель партии «Единая Россия», зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назначил полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе Владимира Якушева врио секретаря генсовета партии. Об этом сообщила пресс-служба «Единой России».
Сейчас Якушев встречается с сотрудниками центрального исполкома партии, а также с руководством фракции «Единая Россия», с членами президиума генсовета партии. Здесь он будет представлен официально в своей должности перед партийцами.
Полпред сменит на этом посту Андрея Турчака, который стал врио главы Алтая. Турчак возглавлял генсовет «Единой России» с 2017 г. Он попросил освободить его от обязанностей секретаря генсовета «Единой России» «в связи с изменением его трудовой биографии», сообщил зампред Совбеза. Он поблагодарил Турчака за работу на этом посту. Медведев также попросил Якушева сразу включиться в работу и назвал его «непосторонним» человеком для партии.
Якушев с начала 1990-х гг. работал на разных должностях в Западно-Сибирском коммерческом банке. С 2001 по 2005 г. был вице-губернатором Тюменской области, когда регион возглавлял нынешний мэр Москвы Сергей Собянин. Затем недолго пробыл мэром Тюмени. После ухода Собянина на пост руководителя администрации президента Якушев возглавил Тюменскую область, затем Якушев стал министром строительства и ЖКХ в правительстве Медведева. 9 ноября 2020 г. был назначен полпредом президента в УрФО.