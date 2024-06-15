Медведев назначил полпреда Якушева врио секретаря генсовета «Единой России»

Полпред сменит на этом посту Андрея Турчака, который стал врио главы Алтая. Турчак возглавлял генсовет «Единой России» с 2017 г. Он попросил освободить его от обязанностей секретаря генсовета «Единой России» «в связи с изменением его трудовой биографии», сообщил зампред Совбеза. Он поблагодарил Турчака за работу на этом посту. Медведев также попросил Якушева сразу включиться в работу и назвал его «непосторонним» человеком для партии.