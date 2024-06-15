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Медведев назначил полпреда Якушева врио секретаря генсовета «Единой России»

Андрей Турчак попросил освободить его от этой должности
Ведомости

Председатель партии «Единая Россия», зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назначил полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе Владимира Якушева врио секретаря генсовета партии. Об этом сообщила пресс-служба «Единой России».

Сейчас Якушев встречается с сотрудниками центрального исполкома партии, а также с руководством фракции «Единая Россия», с членами президиума генсовета партии. Здесь он будет представлен официально в своей должности перед партийцами.

Полпред сменит на этом посту Андрея Турчака, который стал врио главы Алтая. Турчак возглавлял генсовет «Единой России» с 2017 г. Он попросил освободить его от обязанностей секретаря генсовета «Единой России» «в связи с изменением его трудовой биографии», сообщил зампред Совбеза. Он поблагодарил Турчака за работу на этом посту. Медведев также попросил Якушева сразу включиться в работу и назвал его «непосторонним» человеком для партии.

О том, что Якушев станет секретарем генсовета партии, «Ведомости» сообщили 14 июня.

Якушев с начала 1990-х гг. работал на разных должностях в Западно-Сибирском коммерческом банке. С 2001 по 2005 г. был вице-губернатором Тюменской области, когда регион возглавлял нынешний мэр Москвы Сергей Собянин. Затем недолго пробыл мэром Тюмени. После ухода Собянина на пост руководителя администрации президента Якушев возглавил Тюменскую область, затем Якушев стал министром строительства и ЖКХ в правительстве Медведева. 9 ноября 2020 г. был назначен полпредом президента в УрФО.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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