Владимир Якушев станет секретарем генсовета «Единой России»

Назначение Якушева секретарем генсовета «Единой России» может вызвать новую волну разговоров о том, что такое партия: мощный актив или нет, считает президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов: «И что дальновиднее – наращивать субъектность партии или не слишком о себе напоминать, не оспаривать беспартийный характер сегодняшней власти». Якушев вполне ассоциируется и со «сценарием консервации», и с возможностью ее укрепления как структуры с разветвленной региональной сетью и коммуникациями внутри элиты, но без чрезмерной автономии в публичной повестке, считает эксперт.