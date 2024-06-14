Владимир Якушев станет секретарем генсовета «Единой России»Он сменит на этом посту Андрея Турчака, который стал врио главы Алтая
Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев станет секретарем генсовета «Единой России». Об этом «Ведомостям» сказали собеседник в партии и собеседник, близкий к администрации президента. В ближайшее время будет объявлено о его назначении в качестве исполняющего обязанности секретаря генсовета «Единой России». Он сменит на этом посту Андрея Турчака, который стал врио главы Республики Алтай.
О том, что Якушев обсуждается как основной кандидат на этот пост, «Ведомости» писали 3 июня. Якушеву 14 июня исполнилось 56 лет. Он родился в Башкирии, учился в Тюменском госуниверситете. С Тюменью связана большая часть его жизни. С начала 1990-х гг. он поработал на разных должностях в Западно-Сибирском коммерческом банке. С 2001 по 2005 г. был вице-губернатором Тюменской области, когда регион возглавлял нынешний мэр Москвы Сергей Собянин. Затем недолго пробыл мэром Тюмени.
После ухода Собянина на пост руководителя администрации президента Якушев возглавил Тюменскую область. Он руководил регионом с 2005 по 2018 г. Затем Якушев стал министром строительства и ЖКХ в правительстве Дмитрия Медведева. 9 ноября 2020 г. был назначен полпредом президента в УрФО.
Андрей Турчак был назначен врио главы Алтая 4 июня вместо Олега Хорохордина. Соответствующий указ подписал Владимир Путин. В среду 12 июня региональное отделение «Единой России» на Алтае выдвинуло на своей конференции Турчака на выборы. В четверг 13 июня он подал документы в избирательную комиссию региона. Турчак возглавлял генсовет «Единой России» с 2017 г.
Назначение Якушева секретарем генсовета «Единой России» может вызвать новую волну разговоров о том, что такое партия: мощный актив или нет, считает президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов: «И что дальновиднее – наращивать субъектность партии или не слишком о себе напоминать, не оспаривать беспартийный характер сегодняшней власти». Якушев вполне ассоциируется и со «сценарием консервации», и с возможностью ее укрепления как структуры с разветвленной региональной сетью и коммуникациями внутри элиты, но без чрезмерной автономии в публичной повестке, считает эксперт.