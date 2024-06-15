Мишустин освободил Евтухова от должности замминистра промышленности и торговли
Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил от должности статс-секретаря, заместителя министра промышленности и торговли Виктора Евтухова. Соответствующее распоряжение размещено на сайте официального опубликования правовых актов.
Сообщается, что освобождение Евтухова связано с переходом на новую работу. Евтухов вошел в состав администрации президента России, он будет возглавлять управление по госполитике в сфере ОПК.
Евтухов занимал пост замминистра промышленности и торговли России с 2012 г. С 2014 г. являлся статс-секретарем – заместителем главы Минпромторга России, он курировал вопросы судостроения.