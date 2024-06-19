Голосование на дополнительных выборах депутатов ГД пройдет с 6 по 8 сентября

14 июня ЦИК назвала регионы, где в единый день голосования будет применяться дистанционное электронное голосование (ДЭГ) на федеральной платформе. Речь об Алтае, Марий Эл, Вологодской, Калининградской, Курской, Липецкой, Мурманской, Челябинской областях и Севастополе. Еще в 16 регионах ДЭГ будет применяться на отдельных выборах. В Москве дистанционное электронное голосование будет проходить на региональной платформе.