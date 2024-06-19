Голосование на дополнительных выборах депутатов ГД пройдет с 6 по 8 сентября
Голосование на дополнительных выборах депутатов Госдумы и на совмещенных с ними выборах пройдет 6, 7 и 8 сентября. Об этом сообщает пресс-служба Центральной избирательной комиссии (ЦИК).
Председатель ЦИК Элла Памфилова напомнила, что практика трехдневного голосования начиналась во время пандемии для обеспечения безопасности избирателей.
«Но со временем этот формат пришелся по душе избирателям, у них появилось время для более комфортного планирования своего участия в голосовании», – отметила она.
Единый день голосования в 2024 г. пройдет 8 сентября. Планируется проведение более 4000 избирательных кампаний в 83 регионах России. В 20 регионах будут избраны губернаторы.
14 июня ЦИК назвала регионы, где в единый день голосования будет применяться дистанционное электронное голосование (ДЭГ) на федеральной платформе. Речь об Алтае, Марий Эл, Вологодской, Калининградской, Курской, Липецкой, Мурманской, Челябинской областях и Севастополе. Еще в 16 регионах ДЭГ будет применяться на отдельных выборах. В Москве дистанционное электронное голосование будет проходить на региональной платформе.