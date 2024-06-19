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Голосование на дополнительных выборах депутатов ГД пройдет с 6 по 8 сентября

Ведомости

Голосование на дополнительных выборах депутатов Госдумы и на совмещенных с ними выборах пройдет 6, 7 и 8 сентября. Об этом сообщает пресс-служба Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

Председатель ЦИК Элла Памфилова напомнила, что практика трехдневного голосования начиналась во время пандемии для обеспечения безопасности избирателей.

«Но со временем этот формат пришелся по душе избирателям, у них появилось время для более комфортного планирования своего участия в голосовании», – отметила она.

Единый день голосования в 2024 г. пройдет 8 сентября. Планируется проведение более 4000 избирательных кампаний в 83 регионах России. В 20 регионах будут избраны губернаторы. 

14 июня ЦИК назвала регионы, где в единый день голосования будет применяться дистанционное электронное голосование (ДЭГ) на федеральной платформе. Речь об Алтае, Марий Эл, Вологодской, Калининградской, Курской, Липецкой, Мурманской, Челябинской областях и Севастополе. Еще в 16 регионах ДЭГ будет применяться на отдельных выборах. В Москве дистанционное электронное голосование будет проходить на региональной платформе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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