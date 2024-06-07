ЦИК объяснил партиям правовые условия предстоящего ЕДГ-2024

Также докладчик уделил внимание противодействию «обналичиванию» средств избирательного фонда: теперь на муниципальных и региональных выборах и выборах на уровне субъекта разрешено тратить не больше 30% избирательного фонда до регистрации кандидата. За превышение предельного лимита больше чем на 5% последует отказ в регистрации кандидата. «Это попытка ограничить расходование средств фонда в период между выдвижением и до регистрации, поскольку пример обналичивания средств чаще всего возникает, когда [кандидат] якобы выдвигается, но на самом деле после выдвижения он средства из избирательного фонда снимает, не доходя до стадии регистрации», – пояснил он. Лисицин надеется, что за это в будущем будет введена не только ответственность в виде отказа в регистрации, но и административная и уголовная.