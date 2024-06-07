ЦИК объяснил партиям правовые условия предстоящего ЕДГ-2024

ЦИК объяснил партиям правовые условия предстоящего ЕДГ-2024Законодательные новеллы обусловлены действием «злобно-агрессивного западного меньшинства», пояснила Элла Памфилова
Центризбирком (ЦИК) провел рабочее совещание с представителями политических партий по вопросам, связанным с проведением единого дня голосования (ЕДГ), назначенного на 8 сентября.
С основным докладом выступил начальник правового управления аппарата ЦИК Олег Лисицин. Он напомнил, что в июне 2023 г. Конституционный суд (КС) постановил, что ошибки в данных отдельных выдвинутых по списку кандидатов не являются основанием для отказа в заверении всего списка. Тогда КС уточнил, что нужно просто этих кандидатов исключить из списка.
Лисицин также напомнил о запрете на избрание иноагентов – такой закон вступил в силу 15 мая. Для выдвижения на выборы необходимо будет избавиться от статуса иноагента к моменту подачи документов для регистрации. Подтверждением исключения из реестра иноагентов может служить соответствующее уведомление Минюста или решение суда, подчеркнул докладчик. Также иноагентам запрещается быть членами избирательной комиссии, наблюдателями, доверенными лицами и уполномоченными представителями, а также нельзя вносить пожертвования, напомнил Лисицин.
«Финансовый блок» вопросов Лисицин открыл темой об иностранных активах. Он напомнил, что теперь кандидаты должны будут самостоятельно указывать сведения о наличии таких финансов при выдвижении. «Мы неоднократно сталкивались с ситуациями, когда кандидаты иногда не указывали, что у них есть финансовые иностранные инструменты, – при проверке мы выявляли эти моменты, но выявляли на момент выдвижения, хотя, согласно закону [об основных гарантиях избирательных прав], они должны избавиться от них до выдвижения», – пояснил Лисицин. Например, в ходе президентской кампании кандидат от Российской партии свободы и справедливости политтехнолог Андрей Богданов добровольно вышел из предвыборной гонки из-за незакрытого иностранного счета сразу после того, как принес подписи в ЦИК.
Также докладчик уделил внимание противодействию «обналичиванию» средств избирательного фонда: теперь на муниципальных и региональных выборах и выборах на уровне субъекта разрешено тратить не больше 30% избирательного фонда до регистрации кандидата. За превышение предельного лимита больше чем на 5% последует отказ в регистрации кандидата. «Это попытка ограничить расходование средств фонда в период между выдвижением и до регистрации, поскольку пример обналичивания средств чаще всего возникает, когда [кандидат] якобы выдвигается, но на самом деле после выдвижения он средства из избирательного фонда снимает, не доходя до стадии регистрации», – пояснил он. Лисицин надеется, что за это в будущем будет введена не только ответственность в виде отказа в регистрации, но и административная и уголовная.
Лидер Партии социальной защиты Владимир Михайлов в ответ на все перечисленное спросил, как оценивать все эти изменения: это «конкуренция среди юристов, упрощение политической системы <...> либо администрирование, ужесточение процедуры»? Глава ЦИК Элла Памфилова напомнила, что «злобно-агрессивное западное меньшинство объявило нам войну», именно этим обуславливаются некоторые из законодательных новелл. Михайлов сузил вопрос: «После этих выборов кто-то придет в Госдуму и региональные парламенты из других [непарламентских] партий?» В диалог вступил зампред ЦИК Николай Булаев, заявив, что этот вопрос «даже не смешной», тем более от человека, который именуется политиком. «Избиратель решит», – осадил он Михайлова.
Сопредседатель партии «Зеленые» Александра Кудзагова предложила активнее присоединяться к дистанционному электронному голосованию (ДЭГ), поскольку, по ее мнению, оно повышает не только демократичность выборов, но и их экологичность. Представитель «Справедливой России» Надежда Марковская, в свою очередь, уточнила, сколько регионов охватит ДЭГ. Булаев отметил, что пока предполагается 26 регионов, включая Москву (здесь электронное голосование проходит на собственной платформе).
По просьбе Памфиловой совещание завершили «хулиганским» видео из интернета, в котором фрагмент из фильма «Криминальное чтиво» Квентина Тарантино адаптировали под ситуацию, в которой герои грубыми методами объясняют, как правильно голосовать с помощью ДЭГ, если ты живешь в Санкт-Петербурге, но прописан в Сыктывкаре.