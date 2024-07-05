Президент Финляндии утвердил соглашение об оборонном сотрудничестве с США
Президент Финляндии Александер Стубб утвердил соглашение в области обороны с США, согласно которому республика откроет свои 15 военных объектов для возможного использования американскими вооруженными силами. Об этом сообщается на сайте МИД Финляндии.
Стубб также утвердил соответствующие поправки к некоторым национальным законам.
«Соглашение улучшает условия для поддержки Финляндии со стороны США, укрепляя безопасность Финляндии и в контексте членства в НАТО», – отметили в министерстве.
Соглашение вступит в силу 1 сентября 2024 г.
Договор о расширении военного и оборонного взаимодействия в декабре 2023 г. подписали госсекретарь США Энтони Блинкен и министр обороны Финляндии Антти Хяккянен. Для официального утверждения соглашения требовалось его рассмотрение парламентом Финляндии. В июне комитет по конституционным вопросам законодательного органа постановил, что документ должен быть одобрен большинством в две трети голосов.
Согласно принятому соглашению, помимо доступа в 15 военных районов Финляндии США также получат возможность отправлять на финскую территорию военнослужащих, оборудование, технику и припасы. Кроме того, документ предполагает проведение совместных учений. Для этого сторонам не потребуется дополнительно обсуждать переброску войск или техники на высшем уровне, как было прежде. Yle отмечает, что США имеют аналогичные соглашения более чем с 20 странами.