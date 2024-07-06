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Казахстан готов предложить площадку для переговоров Армении и Азербайджана

Ведомости

Казахстан готов предложить платформу для проведения мирных переговоров между Азербайджаном и Арменией. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на саммите Организации тюркских государств, передает «Sputnik Азербайджан».

По его словам, в процессе нормализации отношений Еревана и Баку наблюдаются позитивные тенденции. Токаев подчеркнул, что обеспечение глобальной безопасности и стабильности является основным направлением внешней политики Астаны.

«Единственный способ решить конфликты – это диалог», – отметил президент Казахстана.

1 июля пресс-служба вице-премьера Азербайджана Шахина Мустафаева сообщила, что республика и Армения собираются в скором времени завершить процесс согласования проекта положения о совместной деятельности комиссий по делимитации государственной границы стран.

24 мая пограничная служба Азербайджана взяла под контроль четыре села в Газахском районе на границе с Арменией. Площадь территорий, перешедших к Азербайджану, составила 6,5 кв. км. Перед этим войска сторон были отведены от участка границы в Тавушской области. В Службе национальной безопасности (СНБ) Армении сообщили, что теперь охранять границу у сел Беркабер (азербайджанское село Кызыл-Гаджилы), Воскепар (Ашагы-Аскипара) и Баганис (Баганис Айрым) будут пограничники республики. Уточнялось, что 5,8-километровый участок у населенного пункта Киранц (Хейримли) до 24 июля будет контролироваться по переходной схеме.

19–20 сентября 2023 г. Азербайджан провел «антитеррористические мероприятия» в Нагорном Карабахе, необходимые для «восстановления конституционного строя». Баку требовал расформировать правительство Карабаха и вывести армянские войска. 28 сентября президент непризнанной республики Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении ее существования с 1 января 2024 г. и роспуске всех государственных учреждений и организаций. По итогам конфликта к 1 октября 100 514 этнических армян из номинально заявленных властями НКР 120 000 покинули регион, большинство из них обосновались в соседней Армении.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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