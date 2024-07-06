Казахстан готов предложить площадку для переговоров Армении и Азербайджана
Казахстан готов предложить платформу для проведения мирных переговоров между Азербайджаном и Арменией. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на саммите Организации тюркских государств, передает «Sputnik Азербайджан».
По его словам, в процессе нормализации отношений Еревана и Баку наблюдаются позитивные тенденции. Токаев подчеркнул, что обеспечение глобальной безопасности и стабильности является основным направлением внешней политики Астаны.
«Единственный способ решить конфликты – это диалог», – отметил президент Казахстана.
1 июля пресс-служба вице-премьера Азербайджана Шахина Мустафаева сообщила, что республика и Армения собираются в скором времени завершить процесс согласования проекта положения о совместной деятельности комиссий по делимитации государственной границы стран.
24 мая пограничная служба Азербайджана взяла под контроль четыре села в Газахском районе на границе с Арменией. Площадь территорий, перешедших к Азербайджану, составила 6,5 кв. км. Перед этим войска сторон были отведены от участка границы в Тавушской области. В Службе национальной безопасности (СНБ) Армении сообщили, что теперь охранять границу у сел Беркабер (азербайджанское село Кызыл-Гаджилы), Воскепар (Ашагы-Аскипара) и Баганис (Баганис Айрым) будут пограничники республики. Уточнялось, что 5,8-километровый участок у населенного пункта Киранц (Хейримли) до 24 июля будет контролироваться по переходной схеме.
19–20 сентября 2023 г. Азербайджан провел «антитеррористические мероприятия» в Нагорном Карабахе, необходимые для «восстановления конституционного строя». Баку требовал расформировать правительство Карабаха и вывести армянские войска. 28 сентября президент непризнанной республики Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении ее существования с 1 января 2024 г. и роспуске всех государственных учреждений и организаций. По итогам конфликта к 1 октября 100 514 этнических армян из номинально заявленных властями НКР 120 000 покинули регион, большинство из них обосновались в соседней Армении.