СВР рассекретила документ о планах Франции отправить на Украину 2000 солдат
Служба внешней разведки (СВР) России рассекретила донесение резидента под псевдонимом Феликс о подготовке Францией отправки на Украину около 2000 солдат. Документ, датированный 18 марта 2024 г., опубликован в июньском номере журнала «Разведчик».
«В военном ведомстве Франции опасаются, что столь значительное воинское подразделение не удастся перебросить и расквартировать на Украине незаметно. Таким образом, оно станет приоритетной легитимной мишенью для атак со стороны российских ВС», – говорится в документе.
По данным резидента СВР, в вооруженных силах (ВС) Франции обеспокоены возросшим числом погибших на Украине французов. Утверждается, что только при ударе ВС РФ по временной дислокации иностранцев под Харьковом 17 января погибли «десятки граждан» республики.
Резидент СВР со ссылкой на источник сообщил, что потери Франции на Украине превысили «психологически значимый порог». Эта информация «тщательно скрывается», чтобы не спровоцировать массовые протесты и недовольство в армии. По словам Феликса, «подобных потерь за рубежом страна не знала со времен войны в Алжире во второй половине ХХ в.».
19 марта директор СВР Сергей Нарышкин сообщал, что Париж готовится к отправке на Украину порядка 2000 военных. Минобороны Франции опровергло эту информацию, назвав заявление Нарышкина «еще одним примером систематического использования Россией массовой дезинформации». В МИД России сочли такую реакцию Парижа «отказом от своих граждан».
26 февраля, выступая на пресс-конференции по итогам конференции в поддержку Украины в Париже, президент Франции Эммануэль Макрон не исключил возможную отправку западных войск на Украину в будущем, подчеркнув, что поражение России в конфликте «необходимо для безопасности и стабильности в Европе». После этого французский лидер неоднократно делал заявления по этой теме. В МИД России обратили внимание, что военнослужащие стран НАТО давно уже находятся на Украине и помогают вооруженным силам страны.