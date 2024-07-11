СВР рассекретила документ о планах Франции отправить на Украину 2000 солдат

26 февраля, выступая на пресс-конференции по итогам конференции в поддержку Украины в Париже, президент Франции Эммануэль Макрон не исключил возможную отправку западных войск на Украину в будущем, подчеркнув, что поражение России в конфликте «необходимо для безопасности и стабильности в Европе». После этого французский лидер неоднократно делал заявления по этой теме. В МИД России обратили внимание, что военнослужащие стран НАТО давно уже находятся на Украине и помогают вооруженным силам страны.