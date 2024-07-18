Таможенные сборы в России выросли на 500 млрд рублей в первом полугодии
За первое полугодие 2024 г. таможенные сборы в России выросли на 500 млрд руб. по сравнению с аналогичным периодом 2023 г. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителем Федеральной таможенной службы (ФТС) Валерием Пикалевым.
«Федеральная таможенная служба задание выполняет. За первое полугодие текущего года почти на 500 млрд перечислено больше сборов, платежей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», – сказал Путин.
Пикалев, в свою очередь, сообщил, что общая сумма сборов за указанный период составила 3,361 трлн руб.
Глава ФТС также рассказал Путину о цифровизации таможенной деятельности. По его словам перед ведомством стоит задача сократить время досмотра грузового транспорта на границе до 10 минут. Система электронной очереди уже функционирует в многосторонних автомобильных пунктах пропуска Забайкальск, Чернышевское, Бугристое, планируется запуск на МАПП Тагиркент - Казмаляр и Пограничный.
26 июня Пикалев сообщил, что по состоянию на 1 июня внешнеторговый оборот России в 2024 г. составил 21,7 трлн руб. без учета стран ЕАЭС. По его словам, на экспорт пришлось 13,33 трлн руб., на импорт – 8,37 трлн руб. Пикалев отметил, что показатели оборота внешней торговли в этом году сопоставимы с аналогичным периодом 2023 г.