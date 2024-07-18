Таможенные сборы в России выросли на 500 млрд рублей в первом полугодии

26 июня Пикалев сообщил, что по состоянию на 1 июня внешнеторговый оборот России в 2024 г. составил 21,7 трлн руб. без учета стран ЕАЭС. По его словам, на экспорт пришлось 13,33 трлн руб., на импорт – 8,37 трлн руб. Пикалев отметил, что показатели оборота внешней торговли в этом году сопоставимы с аналогичным периодом 2023 г.