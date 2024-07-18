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Таможенные сборы в России выросли на 500 млрд рублей в первом полугодии

Ведомости

За первое полугодие 2024 г. таможенные сборы в России выросли на 500 млрд руб. по сравнению с аналогичным периодом 2023 г. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителем Федеральной таможенной службы (ФТС) Валерием Пикалевым.

«Федеральная таможенная служба задание выполняет. За первое полугодие текущего года почти на 500 млрд перечислено больше сборов, платежей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», – сказал Путин.

Пикалев, в свою очередь, сообщил, что общая сумма сборов за указанный период составила 3,361 трлн руб. 

Глава ФТС также рассказал Путину о цифровизации таможенной деятельности. По его словам перед ведомством стоит задача сократить время досмотра грузового транспорта на границе до 10 минут. Система электронной очереди уже функционирует в многосторонних автомобильных пунктах пропуска Забайкальск, Чернышевское, Бугристое, планируется запуск на МАПП Тагиркент - Казмаляр и Пограничный.

26 июня Пикалев сообщил, что по состоянию на 1 июня внешнеторговый оборот России в 2024 г. составил 21,7 трлн руб. без учета стран ЕАЭС. По его словам, на экспорт пришлось 13,33 трлн руб., на импорт – 8,37 трлн руб. Пикалев отметил, что показатели оборота внешней торговли в этом году сопоставимы с аналогичным периодом 2023 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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