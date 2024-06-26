ФТС: оборот внешней торговли без учета стран ЕАЭС превысил 21 трлн рублей
По состоянию на 1 июня внешнеторговый оборот России в 2024 г. составил 21,7 трлн руб. без учета стран ЕАЭС. Об этом сообщил руководитель Федеральной таможенной службы (ФТС) Валерий Пикалев на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным.
По его словам, на экспорт пришлось 13,33 трлн руб., на импорт – 8,37 трлн руб. Пикалев отметил, что показатели оборота внешней торговли в этом году сопоставимы с аналогичным периодом 2023 г.
Грузооборот превысил с начала года 333 млн т: по экспорту – почти 312 млн т, по импорту – 22 млн т. Кроме того, в бюджет страны поступило порядка 2,47 трлн руб. таможенных платежей: 2,066 трлн руб. от импорта и 467 млрд руб. от экспорта.
В 2023 г. объем внешней торговли России составил $710,2 млрд , что на 16,2% меньше, чем в 2022 г. Экспорт, по данным ФТС, достиг $425,1 млрд (-28,3%), а импорт увеличился до $285,1 млрд (+11,7%). Положительное внешнеторговое сальдо РФ в 2023 г. составило $140 млрд, это на 58,5% меньше по сравнению с 2022 г.
Товарооборот в ЕАЭС в прошлом году достиг рекордных 7,4 трлн руб., отмечал Мишустин. По его словам, это почти в два раза больше, чем на момент создания союза. В СНГ товарооборот по итогам прошлого года преодолел отметку в 10 трлн руб.