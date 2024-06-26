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ФТС: оборот внешней торговли без учета стран ЕАЭС превысил 21 трлн рублей

Ведомости

По состоянию на 1 июня внешнеторговый оборот России в 2024 г. составил 21,7 трлн руб. без учета стран ЕАЭС. Об этом сообщил руководитель Федеральной таможенной службы (ФТС) Валерий Пикалев на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

По его словам, на экспорт пришлось 13,33 трлн руб., на импорт – 8,37 трлн руб. Пикалев отметил, что показатели оборота внешней торговли в этом году сопоставимы с аналогичным периодом 2023 г.

Грузооборот превысил с начала года 333 млн т: по экспорту – почти 312 млн т, по импорту – 22 млн т. Кроме того, в бюджет страны поступило порядка 2,47 трлн руб. таможенных платежей: 2,066 трлн руб. от импорта и 467 млрд руб. от экспорта.

В 2023 г. объем внешней торговли России составил $710,2 млрд , что на 16,2% меньше, чем в 2022 г. Экспорт, по данным ФТС, достиг $425,1 млрд (-28,3%), а импорт увеличился до $285,1 млрд (+11,7%). Положительное внешнеторговое сальдо РФ в 2023 г. составило $140 млрд, это на 58,5% меньше по сравнению с 2022 г.

Товарооборот в ЕАЭС в прошлом году достиг рекордных 7,4 трлн руб., отмечал Мишустин. По его словам, это почти в два раза больше, чем на момент создания союза. В СНГ товарооборот по итогам прошлого года преодолел отметку в 10 трлн руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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