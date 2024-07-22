ФСБ: замглавы офиса Зеленского курировал подготовку теракта в Крыму в 2023 году
Заместитель руководителя офиса президента Украины Владимира Зеленского Роман Машовец курировал в 2023 г. подготовку теракта в Крыму. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России, передает ТАСС.
22 июля ФСБ сообщила о выявлении в Санкт-Петербурге канала поставок из Германии и Италии в Россию взрывчатых веществ и электродетонаторов для терактов. Они были спрятаны в полостях автомобильных запасных частей. Возбуждено уголовное дело по ст. 226.1 (контрабанда взрывчатых веществ).
Аналогичным образом в апреле 2023 г. в Россию пытались доставить из Европы взрывчатку для совершения теракта в Крыму, считают в ведомстве. Уточняется, что лица, готовящие теракт, задержаны. Подготовкой атаки руководил Машовец, которого МВД России в мае объявило в розыск по уголовной статье.
По данным ФСБ, замглавы офиса Зеленского является координатором агентурной сети главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины. ГУР, в частности, готовила покушение на главу Крыма Сергея Аксенова. Также среди ее целей были председатель парламента Крыма Владимир Константинов, мэр Ялты Янина Павленко и объекты инфраструктуры.