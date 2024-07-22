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ФСБ: замглавы офиса Зеленского курировал подготовку теракта в Крыму в 2023 году

Ведомости

Заместитель руководителя офиса президента Украины Владимира Зеленского Роман Машовец курировал в 2023 г. подготовку теракта в Крыму. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России, передает ТАСС.

22 июля ФСБ сообщила о выявлении в Санкт-Петербурге канала поставок из Германии и Италии в Россию взрывчатых веществ и электродетонаторов для терактов. Они были спрятаны в полостях автомобильных запасных частей. Возбуждено уголовное дело по ст. 226.1 (контрабанда взрывчатых веществ).

Аналогичным образом в апреле 2023 г. в Россию пытались доставить из Европы взрывчатку для совершения теракта в Крыму, считают в ведомстве. Уточняется, что лица, готовящие теракт, задержаны. Подготовкой атаки руководил Машовец, которого МВД России в мае объявило в розыск по уголовной статье.

По данным ФСБ, замглавы офиса Зеленского является координатором агентурной сети главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины. ГУР, в частности, готовила покушение на главу Крыма Сергея Аксенова. Также среди ее целей были председатель парламента Крыма Владимир Константинов, мэр Ялты Янина Павленко и объекты инфраструктуры.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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