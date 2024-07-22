ФСБ: замглавы офиса Зеленского курировал подготовку теракта в Крыму в 2023 году

Аналогичным образом в апреле 2023 г. в Россию пытались доставить из Европы взрывчатку для совершения теракта в Крыму, считают в ведомстве. Уточняется, что лица, готовящие теракт, задержаны. Подготовкой атаки руководил Машовец, которого МВД России в мае объявило в розыск по уголовной статье.