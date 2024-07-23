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WSJ: Блинкен, Остин и Салливан покинут свои должности в случае победы Харрис

Ведомости

Госсекретарь США Энтони Блинкен, глава Пентагона Ллойд Остин и помощник президента по национальной безопасности Джейк Салливан покинут свои должности, если в выборах главы страны победит Камала Харрис. Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

«По словам нынешних и бывших чиновников, ключевые назначенцы Байдена, включая советника по национальной безопасности Джейка Салливана, госсекретаря Энтони Блинкена и министра обороны Ллойда Остина, вряд ли будут оставаться на своих нынешних должностях», – сказано в публикации.

Издание отмечает, что возможное президентство Харрис может привести к перестановкам внутри команды демократов по национальной безопасности. Предполагается, что ее советник по этому вопросу Филип Гордон будет играть ключевую роль. Ранее он работал в администрации экс-президента США Барака Обамы, отвечая за Европу. После этого он занимался вопросами Ближнего Востока.

21 июля Байден завершил свою кампанию по переизбранию. Он поддержал вице-президента Харрис в качестве кандидата от Демократической партии в борьбе против республиканца Дональда Трампа на выборах президента США в ноябре. Харрис после этого заявила, что для нее большая честь получить одобрение президента, и добавила о своем намерении «заслужить и выиграть эту номинацию». Она заверила, что за 107 дней, оставшихся до выборов, сделает все возможное, чтобы объединить Демократическую партию и нацию для победы над Трампом.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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