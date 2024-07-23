WSJ: Блинкен, Остин и Салливан покинут свои должности в случае победы Харрис
Госсекретарь США Энтони Блинкен, глава Пентагона Ллойд Остин и помощник президента по национальной безопасности Джейк Салливан покинут свои должности, если в выборах главы страны победит Камала Харрис. Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
«По словам нынешних и бывших чиновников, ключевые назначенцы Байдена, включая советника по национальной безопасности Джейка Салливана, госсекретаря Энтони Блинкена и министра обороны Ллойда Остина, вряд ли будут оставаться на своих нынешних должностях», – сказано в публикации.
Издание отмечает, что возможное президентство Харрис может привести к перестановкам внутри команды демократов по национальной безопасности. Предполагается, что ее советник по этому вопросу Филип Гордон будет играть ключевую роль. Ранее он работал в администрации экс-президента США Барака Обамы, отвечая за Европу. После этого он занимался вопросами Ближнего Востока.
21 июля Байден завершил свою кампанию по переизбранию. Он поддержал вице-президента Харрис в качестве кандидата от Демократической партии в борьбе против республиканца Дональда Трампа на выборах президента США в ноябре. Харрис после этого заявила, что для нее большая честь получить одобрение президента, и добавила о своем намерении «заслужить и выиграть эту номинацию». Она заверила, что за 107 дней, оставшихся до выборов, сделает все возможное, чтобы объединить Демократическую партию и нацию для победы над Трампом.