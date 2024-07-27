Минобороны сообщило об уничтожении 14 беспилотников за ночь
14 беспилотников вооруженных сил Украины (ВСУ) были уничтожены за ночь над пятью регионами, следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны России.
Средствами ПВО были перехвачены и уничтожены семь беспилотников над Курской областью, три – над Белгородской, два – над Ростовской, и по одному над Брянской и Липецкой областями.
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в своем Telegram-канале сообщал, что украинский беспилотник упал рядом с жилым домом в селе Ратчино. Пострадавших нет.
26 июля в Минобороны сообщали об уничтожении четырех БПЛА над Ростовской областью и двух – над Курской.