В парламенте Грузии заявили об отсутствии связи бюджета страны с помощью от США

«Важно отметить, что нашему обществу говорили, что кто-то где-то прекратил нас финансировать и это будет катастрофой. У этих денег нет ничего общего с бюджетом. Насколько мне известно, в том бюджете, который парламент Грузии утвердил, таких денег не существовало», – сказал он журналистам (цитата по ТАСС).