В парламенте Грузии заявили об отсутствии связи бюджета страны с помощью от США
Американская программа помощи Грузии, которую приостановили в связи с принятием закона об иноагентах, никак не связана с бюджетом республики, заявил председатель грузинского парламента Шалва Папуашвили.
Грузия не является отсталой страной, которая находится на дотации другого государства, подчеркнул Папуашвили.
«Важно отметить, что нашему обществу говорили, что кто-то где-то прекратил нас финансировать и это будет катастрофой. У этих денег нет ничего общего с бюджетом. Насколько мне известно, в том бюджете, который парламент Грузии утвердил, таких денег не существовало», – сказал он журналистам (цитата по ТАСС).
Грузинские граждане, как отметил спикер парламента, сами создают бюджет страны и пополняют казну, затем происходит распределение денег на разные нужды. До сих пор не известно, на что тратились те поступившие из других стран средства, добавил Папуашвили.
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в конце июля о приостановке Штатами выделения помощи Грузии в размере более $95 млн. Такое решение он объяснил принятием закона об иноагентах и заявил, что действия и заявления грузинского правительства «несовместимы с нормами членства в ЕС и НАТО».
Отношения Грузии с США и странами ЕС ухудшились после принятия закона об иноагентах в мае. Президент республики Саломе Зурабишвили выступала против инициативы и говорила, что закон «антинационален и не соответствует конституции». Но в итоге на принятие документа не повлияли ни протесты в стране, ни наложенное вето Зурабишвили, ни позиция западных стран.
Закон предусматривает создание реестра финансируемых из-за рубежа неправительственных организаций и СМИ. Отказ от регистрации или незаполнение годовой финансовой декларации грозит штрафом в 25 000 лари (около 806 202 руб.). 30 июля минюст Грузии создал такой реестр.