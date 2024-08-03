Армия Израиля сообщила о поражении центра производства оружия «Хамаса»В Палестине заявили о гибели 15 мирных жителей в результате удара
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о поражении центра управления радикальной палестинской группировки «Хамас», который использовался для производства вооружений движения.
«ВВС Израиля нанесли удар по террористам, действовавшим в командно-контрольном центре "Хамаса". В прошлом этот комплекс был известен как школа на севере сектора Газа», – говорится в сообщении.
По данным израильской армии, комплекс использовался в качестве укрытия террористов. На его территории производилось и хранилось оружие для членов группировки.
Телеканал Al-Mayadeen пишет, что в результате атаки Израиля погибли 15 мирных жителей, еще несколько получили ранения. Число жертв, вероятно, возрастет, отмечает телеканал.
ЦАХАЛ также сообщил, что за последние несколько часов было обнаружено множество снарядов, выпущенных из Ливана в сторону Верхней и Западной Галилеи. Армия Израиля нанесла удар по источникам огня и по дополнительным целям для устранения угрозы.
30 июля Израиль нанес удар по Бейруту. В результате погиб один из командиров вооруженных формирований «Хезболлы» Фуад Шукер. Утверждалось, что он ответственен за ракетный удар по друзской деревне Мадждаль-Шамс на Голанских высотах 27 июля, в результате которого погибли 12 человек.
На следующий день Израиль ударил по резиденции главы политбюро «Хамаса» Исмаила Хании в Тегеране. Хания прибыл в Иран для участия в церемонии инаугурации нового президента Ирана Масуда Пезешкиана. В результате удара он погиб. Группировка «Хамас» возложила ответственность за убийство на Израиль и назвала случившееся терактом.
Иранские власти пообещали заставить пожалеть «террористов-оккупантов», виновных в гибели Хании. По данным The New York Times, верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи приказал нанести прямой удар по Израилю.