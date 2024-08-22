Крючков: Крыму не грозят проблемы с топливом после пожара в порту «Кавказ»
Крыму не грозят проблемы с поставками топлива, сообщил советник главы полуострова по информационной политике Олег Крючков.
«Поставки топлива на полуостров идут разными маршрутами. Проблемы с топливом полуострову не грозят», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
Крючков рекомендовал доверять только официальной информации на фоне «массовых вбросов врага по ситуации с топливом».
22 августа ВСУ атаковали железнодорожный паром в порту «Кавказ». На борту находились 30 цистерн с топливом. В результате атаки возник пожар, после чего паром затонул. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что после атаки на паром спасены 17 человек, спасатели ищут еще двух человек. Отмечалось, что на месте происшествия установлены боновые заграждения, чтобы не допустить распространения топлива.
Порт «Кавказ» – крупный транспортный узел Кубани с грузовым и паромным терминалом. Он связывает между собой Краснодарский край и Крымский полуостров.