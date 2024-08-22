Крючков: Крыму не грозят проблемы с топливом после пожара в порту «Кавказ»

22 августа ВСУ атаковали железнодорожный паром в порту «Кавказ». На борту находились 30 цистерн с топливом. В результате атаки возник пожар, после чего паром затонул. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что после атаки на паром спасены 17 человек, спасатели ищут еще двух человек. Отмечалось, что на месте происшествия установлены боновые заграждения, чтобы не допустить распространения топлива.