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Крючков: Крыму не грозят проблемы с топливом после пожара в порту «Кавказ»

Ведомости

Крыму не грозят проблемы с поставками топлива, сообщил советник главы полуострова по информационной политике Олег Крючков.

«Поставки топлива на полуостров идут разными маршрутами. Проблемы с топливом полуострову не грозят», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Крючков рекомендовал доверять только официальной информации на фоне «массовых вбросов врага по ситуации с топливом».

22 августа ВСУ атаковали железнодорожный паром в порту «Кавказ». На борту находились 30 цистерн с топливом. В результате атаки возник пожар, после чего паром затонул. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что после атаки на паром спасены 17 человек, спасатели ищут еще двух человек. Отмечалось, что на месте происшествия установлены боновые заграждения, чтобы не допустить распространения топлива. 

Порт «Кавказ» – крупный транспортный узел Кубани с грузовым и паромным терминалом. Он связывает между собой Краснодарский край и Крымский полуостров.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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