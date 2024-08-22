Минфин США пообещал вознаграждение за информацию о нарушениях санкций

OFAC регулярно включает в свои санкционные списки компании и физлица из России. 12 июня ведомство включило в свой реестр Мосбиржу и входящие в ее группу Национального клирингового центра (НКЦ) и Национального расчетного депозитария (НРД). После этого биржа прекратила торги долларами и евро, а 27 июня НКЦ вернул участникам торгов и их клиентам доллары США и евро.