Минфин США пообещал вознаграждение за информацию о нарушениях санкций
Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США будет выдавать вознаграждение за информацию о нарушениях санкций. Это следует из обновленной информации на сайте ведомства.
«OFAC призывает любого, кто мог нарушить санкции, или любого, кто знает о потенциальных нарушениях, сообщить OFAC о явном или потенциальном нарушении», – говорится в сообщении.
Сообщившие о нарушении будут награждаться, если из-за предоставленных ими данных нарушителя оштрафуют на сумму более $1 млн. Ведомство отмечает, что «добровольное самораскрытие информации рассматривается OFAC как смягчающий фактор». Управление не сможет при этом предлагать «амнистию» за добровольное признание.
OFAC регулярно включает в свои санкционные списки компании и физлица из России. 12 июня ведомство включило в свой реестр Мосбиржу и входящие в ее группу Национального клирингового центра (НКЦ) и Национального расчетного депозитария (НРД). После этого биржа прекратила торги долларами и евро, а 27 июня НКЦ вернул участникам торгов и их клиентам доллары США и евро.
2 августа США продлили разрешение на сворачивание операций, связанных с долговыми обязательствами, акционерным капиталом или контрактами, с участием Мосбиржи, НКЦ и НРД до 12 октября. На этот же срок пролонгировано разрешение операций по конвертации валют.