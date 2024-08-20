Мосбиржа намерена оспорить санкции США
Московская биржа планирует оспорить введенные против нее санкции США, сообщил «Клуб защиты прав инвесторов» со ссылкой на представителя юридического консультанта группы – компании «Степ Форвард», пишет «Интерфакс».
«Планируется обратиться в OFAC [Управление по контролю за иностранными активами минфина США] для получения разъяснения применения генеральных лицензий при разблокировке активов», – говорится в сообщении.
Уточняется, что о разрабатываемых линиях защиты для оспаривания американских санкций представитель юридического консультанта группы рассказала 19 августа на заседании «Клуба защиты прав инвесторов».
12 июня США ввели санкции против Мосбиржи и входящих в ее группу Национального клирингового центра (НКЦ) и Национального расчетного депозитария (НРД). После этого биржа прекратила торги долларами и евро, а 27 июня НКЦ вернул участникам торгов и их клиентам доллары США и евро. По информации Банка России, курс этих валют устанавливается на основе информации о внебиржевых сделках между банками, заключенных в течение дня до 15:30 мск.
В начале августа США продлили разрешение на сворачивание операций, связанных с долговыми обязательствами, акционерным капиталом или контрактами, с участием Мосбиржи, НКЦ и НРД до 12 октября. На этот же срок пролонгировано разрешение операций по конвертации валют.