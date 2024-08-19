Индекс Мосбиржи впервые с июля 2023 года упал ниже 2800 пунктов

16 августа «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщал, что Мосбиржа намерена приобрести собственную брокерскую компанию. По информации одного из источников «переговоры о покупке или интеграции» ведутся с весны 2024 г. Другой источник рассказал, что биржа интересовалась покупкой одного «бутикового брокера», однако компания отказалась от продажи.