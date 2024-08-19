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Индекс Мосбиржи впервые с июля 2023 года упал ниже 2800 пунктов

Ведомости

Индекс Мосбиржи впервые с июля 2023 г. опустился ниже 2800 пунктов, на 13:12 мск он опустился, до 2793 пункта, следует из данных самой биржи.

16 июля стало известно, что индекс Московской биржи достиг минимума с июля 2023 г. Максимально в ходе торгов индикатор фондового рынка снижался на 1,18% до 2879,23 пункта.

13 августа «Ведомости» писали, что до 19 августа главный бенчмарк российского фондового рынка близился к обновлению годовых минимумов, а предыдущий антирекорд был поставлен 7 августа на уровне 2803,47 п. 

16 августа «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщал, что Мосбиржа намерена приобрести собственную брокерскую компанию. По информации одного из источников «переговоры о покупке или интеграции» ведутся с весны 2024 г. Другой источник рассказал, что биржа интересовалась покупкой одного «бутикового брокера», однако компания отказалась от продажи.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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