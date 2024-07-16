Индекс Мосбиржи упал до минимума с июля 2023 года

Вблизи минимума дня индекс Мосбиржи в последний раз находился на закрытии основной сессии торгов 14 июля 2023 г. Тогда он составил 2874,44 п. Если сравнивать по пикам, то близкое значение к текущему минимуму было зафиксировано на пиках 11 июля 2023 г. – 2860,33 п.