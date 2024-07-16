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Индекс Мосбиржи упал до минимума с июля 2023 года

Ведомости

Индекс Московской биржи достиг минимума с июля 2023 г. Максимально в ходе торгов индикатор фондового рынка снижался на 1,18% до 2879,23 пункта.

К 13:52 мск бенчмарк скорректировался до 2901,41 п. С закрытия основной сессии торгов предыдущего дня он сократился на 0,41%. С начала года индекс Мосбиржи потерял 6,38%.

Вблизи минимума дня индекс Мосбиржи в последний раз находился на закрытии основной сессии торгов 14 июля 2023 г. Тогда он составил 2874,44 п. Если сравнивать по пикам, то близкое значение к текущему минимуму было зафиксировано на пиках 11 июля 2023 г. – 2860,33 п. 

До заседания Банка России по ключевой ставке индекс Мосбиржи будет колебаться в пределах 2900-3100 п., прогнозировали «Ведомостям» ранее опрошенные аналитики. Планируется, что ожидаемое повышение ставки ЦБ произойдет 26 июля.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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