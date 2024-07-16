Индекс Мосбиржи упал до минимума с июля 2023 года
Индекс Московской биржи достиг минимума с июля 2023 г. Максимально в ходе торгов индикатор фондового рынка снижался на 1,18% до 2879,23 пункта.
К 13:52 мск бенчмарк скорректировался до 2901,41 п. С закрытия основной сессии торгов предыдущего дня он сократился на 0,41%. С начала года индекс Мосбиржи потерял 6,38%.
Вблизи минимума дня индекс Мосбиржи в последний раз находился на закрытии основной сессии торгов 14 июля 2023 г. Тогда он составил 2874,44 п. Если сравнивать по пикам, то близкое значение к текущему минимуму было зафиксировано на пиках 11 июля 2023 г. – 2860,33 п.
До заседания Банка России по ключевой ставке индекс Мосбиржи будет колебаться в пределах 2900-3100 п., прогнозировали «Ведомостям» ранее опрошенные аналитики. Планируется, что ожидаемое повышение ставки ЦБ произойдет 26 июля.