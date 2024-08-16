Мосбиржа рассматривает покупку брокера
Московская биржа намерена приобрести собственную брокерскую компанию. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на финансовом рынке.
По информации одного из источников «переговоры о покупке или интеграции» ведутся с весны 2024 г. Другой источник рассказал, что биржа интересовалась покупкой одного «бутикового брокера», однако компания отказалась от продажи.
На Мосбирже не опровергли эту информацию, отметив, что в российской и мировой практике «существуют прецеденты наличия брокерских лицензий у бирж».
Эксперты издания отмечают, что связка биржи и брокера помогла бы в привлечении клиентов, увеличении маржинальности бизнеса.
9 августа Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило кредитный рейтинг Мосбирже. Агентство оценило финансовую устойчивость биржи на уровне AAA(ru) со стабильным прогнозом. Рейтинг площадки обусловлен высокой системной значимостью группы для российского финансового рынка. Отмечалась лидирующая роль биржи по ключевым направлениям ее деятельности, а также значительное число физлиц, открывших брокерские счета, несмотря на существование конкурирующих площадок.