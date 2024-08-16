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Мосбиржа рассматривает покупку брокера

Ведомости

Московская биржа намерена приобрести собственную брокерскую компанию. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на финансовом рынке.

По информации одного из источников «переговоры о покупке или интеграции» ведутся с весны 2024 г. Другой источник рассказал, что биржа интересовалась покупкой одного «бутикового брокера», однако компания отказалась от продажи.

На Мосбирже не опровергли эту информацию, отметив, что в российской и мировой практике «существуют прецеденты наличия брокерских лицензий у бирж».

Эксперты издания отмечают, что связка биржи и брокера помогла бы в привлечении клиентов, увеличении маржинальности бизнеса.

9 августа Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило кредитный рейтинг Мосбирже. Агентство оценило финансовую устойчивость биржи на уровне AAA(ru) со стабильным прогнозом. Рейтинг площадки обусловлен высокой системной значимостью группы для российского финансового рынка. Отмечалась лидирующая роль биржи по ключевым направлениям ее деятельности, а также значительное число физлиц, открывших брокерские счета, несмотря на существование конкурирующих площадок.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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