Эксперты оценили предел снижения индекса Мосбиржи

Главный бенчмарк российского фондового рынка близится к обновлению годовых минимумов. Предыдущий антирекорд был поставлен 7 августа на уровне 2803,47 п. Ниже этой отметки индекс Мосбиржи находился в последний раз в начале июля 2023 г. (2795,4 п.). По итогам закрытия торгов 12 августа бенчмарк составлял 2844,77 п., потеряв 0,12%. С начала года он снизился на 8,21%, а по сравнению с майским годовым максимумом – на 19,2%. Долларовый индекс РТС в понедельник вновь обновил минимум с октября 2023 г. на фоне ослабления рубля и достиг 996,32 п. За день он снизился на 3,9%, а с начала года – на 8%.