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Эксперты оценили предел снижения индекса Мосбиржи

Коррекция завершается, так как негативные факторы себя исчерпали
Софья Ермакова
Главный бенчмарк российского фондового рынка близится к обновлению годовых минимумов/ Евгений Разумный / Ведомости

Российский фондовый рынок исчерпал потенциал падения: уровень поддержки индекса Мосбиржи сейчас находится в диапазоне 2800–2880 пунктов, заявили опрошенные «Ведомостями» аналитики. По их мнению, рынок акций остается фундаментально недооцененным и вскоре коррекция прекратится.

Главный бенчмарк российского фондового рынка близится к обновлению годовых минимумов. Предыдущий антирекорд был поставлен 7 августа на уровне 2803,47 п. Ниже этой отметки индекс Мосбиржи находился в последний раз в начале июля 2023 г. (2795,4 п.). По итогам закрытия торгов 12 августа бенчмарк составлял 2844,77 п., потеряв 0,12%. С начала года он снизился на 8,21%, а по сравнению с майским годовым максимумом – на 19,2%. Долларовый индекс РТС в понедельник вновь обновил минимум с октября 2023 г. на фоне ослабления рубля и достиг 996,32 п. За день он снизился на 3,9%, а с начала года – на 8%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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