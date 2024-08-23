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НАТО повысило уровень безопасности на аэродроме Гельзенкирхен в Германии

Ведомости

Североатлантический альянс повысил уровень безопасности на немецком аэродроме Гельзенкирхен, пишет Zeit со ссылкой на представителя базы.

«Это просто мера предосторожности, призванная гарантировать, что мы сможем продолжить наши операции», – сказал представитель. 

Сотрудники аэродрома были отправлены домой в качестве меры предосторожности. По словам представителя, решение было принято после появления «разведывательной информации, указывающей на возможную угрозу». 

Гельзенкирхен расположен недалеко от немецкого города Аахена на границе с Нидерландами. На аэродроме расположены специальные самолеты НАТО, оснащенные системой предупреждения Awacs.

14 августа Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного берлинского депутата сообщил, что Германия расследует возможную диверсию на двух военных базах в стране, где, вероятно, были предприняты попытки загрязнить питьевую воду. 

Председатель комитета бундестага по обороне Маркус Фабер заявил о якобы причастности к саботажам России. При этом он уточнил, что это предстоит выяснить расследованию.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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