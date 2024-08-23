НАТО повысило уровень безопасности на аэродроме Гельзенкирхен в Германии
Североатлантический альянс повысил уровень безопасности на немецком аэродроме Гельзенкирхен, пишет Zeit со ссылкой на представителя базы.
«Это просто мера предосторожности, призванная гарантировать, что мы сможем продолжить наши операции», – сказал представитель.
Сотрудники аэродрома были отправлены домой в качестве меры предосторожности. По словам представителя, решение было принято после появления «разведывательной информации, указывающей на возможную угрозу».
Гельзенкирхен расположен недалеко от немецкого города Аахена на границе с Нидерландами. На аэродроме расположены специальные самолеты НАТО, оснащенные системой предупреждения Awacs.
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