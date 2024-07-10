НАТО произведет более 650 истребителей F-35 в ближайшие пять лет

Ожидается, что в этом году 23 члена альянса из 32 достигнут или превысят показатель по затратам на оборону в 2% от ВВП. По словам Салливана, только в 2024 г. Канада и 30 европейских стран потратят на оборону примерно $506,7 млрд, что больше показателя 2020 г. на $181 млрд. «Эти цифры продолжат улучшаться. В 2023 г. расходы на оборону стран НАТО в Европе и Канаде выросли на 8%. В этом году они должны вырасти на 18%», – написал Салливан.