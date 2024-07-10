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НАТО произведет более 650 истребителей F-35 в ближайшие пять лет

Ведомости

Североатлантический альянс планирует произвести более 650 истребителей F-35 в ближайшие пять лет, сообщил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в своей статье в газете The New York Times.

Помимо истребителей, НАТО намерена произвести более 1000 систем противовоздушной обороны (ПВО), около 50 военных кораблей и подводных лодок, 1200 танков, 11 300 боевых машин и почти 2000 артиллерийских систем.

Ожидается, что в этом году 23 члена альянса из 32 достигнут или превысят показатель по затратам на оборону в 2% от ВВП. По словам Салливана, только в 2024 г. Канада и 30 европейских стран потратят на оборону примерно $506,7 млрд, что больше показателя 2020 г. на $181 млрд. «Эти цифры продолжат улучшаться. В 2023 г. расходы на оборону стран НАТО в Европе и Канаде выросли на 8%. В этом году они должны вырасти на 18%», – написал Салливан.

В статье отмечается, что страны Индо-Тихоокеанского региона также увеличивают расходы на оборону. Салливан сообщает, что Япония обязалась удвоить финансирование проектов в области национальной безопасности к 2027 г. В прошлом году Южная Корея поставила цель потратить более $260 млн на оборону в течение пяти лет. Австралия объявила, что в 2025 г. она потратит $37 млрд, в течение следующих нескольких лет сумма будет увеличиваться.

В феврале «Ведомости» писали, что из европейских стран НАТО в прошлом году больше всех военные расходы нарастила Польша (до 3,9% ВВП). В апреле президент страны Анджей Дуда предложил странам НАТО увеличить расходы на оборону с 2 до 3% от ВВП. По его словам, это является основным шагом, который должны сделать все страны альянса в свете якобы нарастающей угрозы со стороны России.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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