НАТО произведет более 650 истребителей F-35 в ближайшие пять лет
Североатлантический альянс планирует произвести более 650 истребителей F-35 в ближайшие пять лет, сообщил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в своей статье в газете The New York Times.
Помимо истребителей, НАТО намерена произвести более 1000 систем противовоздушной обороны (ПВО), около 50 военных кораблей и подводных лодок, 1200 танков, 11 300 боевых машин и почти 2000 артиллерийских систем.
Ожидается, что в этом году 23 члена альянса из 32 достигнут или превысят показатель по затратам на оборону в 2% от ВВП. По словам Салливана, только в 2024 г. Канада и 30 европейских стран потратят на оборону примерно $506,7 млрд, что больше показателя 2020 г. на $181 млрд. «Эти цифры продолжат улучшаться. В 2023 г. расходы на оборону стран НАТО в Европе и Канаде выросли на 8%. В этом году они должны вырасти на 18%», – написал Салливан.
В статье отмечается, что страны Индо-Тихоокеанского региона также увеличивают расходы на оборону. Салливан сообщает, что Япония обязалась удвоить финансирование проектов в области национальной безопасности к 2027 г. В прошлом году Южная Корея поставила цель потратить более $260 млн на оборону в течение пяти лет. Австралия объявила, что в 2025 г. она потратит $37 млрд, в течение следующих нескольких лет сумма будет увеличиваться.
В феврале «Ведомости» писали, что из европейских стран НАТО в прошлом году больше всех военные расходы нарастила Польша (до 3,9% ВВП). В апреле президент страны Анджей Дуда предложил странам НАТО увеличить расходы на оборону с 2 до 3% от ВВП. По его словам, это является основным шагом, который должны сделать все страны альянса в свете якобы нарастающей угрозы со стороны России.