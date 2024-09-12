Кабмин запустит систему для совместной работы министерств над законопроектами

По данным собеседника издания, эта система является инструментом для ускорения разработки и согласования законопроектов и нормативных актов. Она позволит подключать к одновременной работе с проектом нескольких участников, которые смогут оставлять свои замечания онлайн в режиме правок. Систему можно сравнить с Google-документами, только права доступа к ГИС будут соответствовать регламентам государственной информационной безопасности.