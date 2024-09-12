Кабмин запустит систему для совместной работы министерств над законопроектами
Премьер-министру РФ Михаилу Мишустину на подпись направлен проект постановления правительства о запуске с 1 октября 2024 г. государственной информационной системы (ГИС) «Нормотворчество». Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в секретариате курирующего цифровизацию вице-премьера Дмитрия Григоренко.
По данным собеседника издания, эта система является инструментом для ускорения разработки и согласования законопроектов и нормативных актов. Она позволит подключать к одновременной работе с проектом нескольких участников, которые смогут оставлять свои замечания онлайн в режиме правок. Систему можно сравнить с Google-документами, только права доступа к ГИС будут соответствовать регламентам государственной информационной безопасности.
«Внедрение ГИС не предусматривает нормативного сокращения сроков подготовки документов. Но предполагается, что она существенно повлияет на фактические сроки. И уже в зависимости от результатов тестирования системы в дальнейшем может быть принято решение об оптимизации нормативного срока», – пояснил источник.
До конца этого года в эксперименте по совместной разработке документов примут участие Минфин, Минэнерго, Минприроды и Минэкономики. При этом последнее ведомство выступит оператором ГИС.
31 июля председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что за весеннюю сессию депутаты нижней палаты парламента приняли 331 закон. Из принятых за этот период документов 215 являются законами прямого действия, 92 – социально значимыми. Осенняя сессия 2024 г. продлится с 3 сентября по 29 декабря.
В 2023 г. весенняя сессия завершилась 26 июля. За семь месяцев было принято 500 законов, из них 136 – социально ориентированных, а 334 – прямого действия.