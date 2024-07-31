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Госдума приняла 331 закон в ходе весенней сессии

Ведомости

Госдума завершила весеннюю сессию, за этот период депутаты приняли 331 закон. Об этом сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Из принятых в прошедшую сессию законов 215 являются законами прямого действия, 92 – социально значимыми.

Во время своего выступления Володин также сообщил парламентариям, что перед пленарным заседанием он переговорил с президентом РФ Владимиром Путиным, который передал благодарность депутатам за проделанную работу.

«Государственная дума впервые за всю историю современной России формировала правительство. Теперь Государственная дума вместе с правительством несет ответственность за эффективность решения задач в интересах нашей страны и граждан», – отметил Володин.

Среди принятых в эту сессию законов был большой блок о поддержке участников и ветеранов спецоперации, а также их семей. Кроме того, были утверждены изменения налогового законодательства, об индексации пенсий работающим пенсионерам, о запрете треш-стримов, продажи энергетиков детям и работы «наливаек», напомнил Володин.

В прошлом году весенняя сессия завершилась 26 июля. За семь месяцев было принято 500 законов, из них 136 – социально ориентированных, а 334 закона – прямого действия.

Осенняя сессия 2024 г. продлится с 3 сентября по 29 декабря. Первые две недели депутаты будут работать с избирателями в регионах, недели пленарных заседаний начнутся с 16 сентября.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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Телефон: +7 495 956-34-58

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