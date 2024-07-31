Госдума приняла 331 закон в ходе весенней сессии
Госдума завершила весеннюю сессию, за этот период депутаты приняли 331 закон. Об этом сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
Из принятых в прошедшую сессию законов 215 являются законами прямого действия, 92 – социально значимыми.
Во время своего выступления Володин также сообщил парламентариям, что перед пленарным заседанием он переговорил с президентом РФ Владимиром Путиным, который передал благодарность депутатам за проделанную работу.
«Государственная дума впервые за всю историю современной России формировала правительство. Теперь Государственная дума вместе с правительством несет ответственность за эффективность решения задач в интересах нашей страны и граждан», – отметил Володин.
Среди принятых в эту сессию законов был большой блок о поддержке участников и ветеранов спецоперации, а также их семей. Кроме того, были утверждены изменения налогового законодательства, об индексации пенсий работающим пенсионерам, о запрете треш-стримов, продажи энергетиков детям и работы «наливаек», напомнил Володин.
В прошлом году весенняя сессия завершилась 26 июля. За семь месяцев было принято 500 законов, из них 136 – социально ориентированных, а 334 закона – прямого действия.
Осенняя сессия 2024 г. продлится с 3 сентября по 29 декабря. Первые две недели депутаты будут работать с избирателями в регионах, недели пленарных заседаний начнутся с 16 сентября.