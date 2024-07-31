Госдума приняла 331 закон в ходе весенней сессии

Среди принятых в эту сессию законов был большой блок о поддержке участников и ветеранов спецоперации, а также их семей. Кроме того, были утверждены изменения налогового законодательства, об индексации пенсий работающим пенсионерам, о запрете треш-стримов, продажи энергетиков детям и работы «наливаек», напомнил Володин.