Госдума завершила весеннюю сессию 2024 года

Председатель «Новых людей» Алексей Нечаев считает, что депутатам в весеннюю сессию удалось «сделать жизнь людей лучше». Он привел в пример, что два года назад их фракция вносила законопроект о возможности пересдать ЕГЭ – тогда в законопроект никто не поверил, а сейчас уже принято решение о возможности передачи. Затем Нечаев раскритиковал коллег, прежде всего из КПРФ, за популистские законопроекты – например, о трате 7% ВВП на образование. Он предложил остановиться и не вносить инициативы с необеспеченными расходами. «Давайте там, где денег нет, не будем вносить законопроекты, чтобы потом не отклонять их до вечера», – сказал Нечаев. Завершил же он свое выступление также словами о том, что в мире больше не осталось «единственного гегемона».