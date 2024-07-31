Госдума завершила весеннюю сессию 2024 года

Госдума завершила весеннюю сессию 2024 годаДепутаты участвовали в утверждении правительства и приняли налоговые изменения
Председатель Государственной думы Вячеслав Володин («Единая Россия») подвел итоги весенней сессии на последнем пленарном заседании. Спикер передал депутатам слова президента, который попросил поблагодарить их за работу. По словам Володина, «благодаря поддержке президента» Дума много чего добилась: «Когда у нас не получается, мы обращаемся к нему». Володин сказал, что завершилась «самая продолжительная сессия», которая длилась с января по июль. Впервые Госдума приняла участие в формировании правительства – в утверждении премьеров, вице-премьеров и министров, напомнил спикер.
В весеннюю сессию был принят 331 закон, из них 215 – законы прямого действия, 92 – социально значимые, сказал Володин. По его словам, большой блок законов был посвящен поддержке семей с детьми, участников спецоперации и пенсионеров. Среди законов – повышение военных пенсий, дополнительные трудовые гарантии для вдов участников спецоперации и др. Напомнил Володин и о том, что были приняты изменения в налоговое законодательство, в частности, введена прогрессивная шкала налогообложения. Поступившие в бюджет дополнительные средства пойдут на финансирование новых нацпроектов, сказал он. Также спикер напомнил об индексации пенсий работающим пенсионерам «по инициативе Владимира Владимировича Путина».
Много обращений в Думу поступает по теме совершенствования миграционного законодательства, сказал Володин. Госдума уже приняла закон о режиме высылке незаконно пребывающих в стране мигрантов, напомнил спикер, а на заседании 31 июля Госдума приняла закон об обязанности всех, кто получает российское гражданство, встать на воинский учет и пройти службу в Вооруженных силах. По словам Володина, сейчас в Госдуме на рассмотрении находится 22 законопроекта, направленных на регулирование контроля за миграцией, поэтому работа будет продолжена.
Говорил Володин и о международной повестке. По его словам, Госдума расширяет межпарламентские контакты «с коллегами из стран Азии, Африки, Латинской Америки, Ближнего Востока». Состоялись визиты в Саудовскую Аравию, Иран, Алжир, Казахстан, Белоруссию, Никарагуа, на Кубу, напомнил Володин. Критиковал Володин в своем выступлении США, Евросоюз и Украину, заявив, что «мир устал от лицемерия и двойных стандартов, время гегемонии Вашингтона закончилось». Россия же, по его словам, выступает за многополярный мир.
Завершал свое выступление Володин словами о том, что у депутатов много работы в округах, «предстоят отчеты перед избирателями». «У политиков отпусков не бывает, сейчас вот все считают, а сколько у депутатов отпуск? А куда они поедут? В избирательные округа поедут, тот, кто собирается переизбраться», – сказал Володин. Потом он обратился к СМИ, «которые из года в год не верят и думают, что кто-то поедет на Мальдивы». «На Мальдивы никто не поедет, в соответствии с новым федеральным законом выезд туда... Но, на самом деле, для чистоты отношений, никто туда не собирается», – заявил спикер (Госдума приняла закон о лишении статуса депутата за несогласованный выезд за границу).
В начале же пленарного заседания итоги подвели руководители фракций. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов говорил о том, что сейчас главные вызовы, стоящие перед страной, – это бедность и нищета. По его словам, нужно сделать все, чтобы прожиточный минимум был 35 000 руб. Говорил Зюганов о необходимости решения проблемы с мигрантами, об износе ЖКХ, а также долго критиковал избирательный курс и предлагал менять избирательное законодательство. Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий долго критиковал западные страны и пообещал исполнять все наказы избирателей, которые были ему даны «в рамках опроса «Скажи Слуцкому правду».
Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов говорил про экономику и инфляционные риски, критиковал работу Центробанка. По его словам, должен быть Государственный банк России, а «никакого независимого Центробанка быть не должно». Говорил Миронов об отмене ЕГЭ и о выборах. Причем он раскритиковал регионы – Калмыкию и Санкт-Петербург, где партийцев не допустили до выборов. По мнению Миронова, правда, это не вина «Единой России», а «вина местных властей». «Да, они члены "Единой России", но местные власти все делают, прежде всего для себя», – сказал депутат. Он заявил, что «Справедливая Россия» отзовет свой законопроект об отмене муниципального фильтра – вместо этого поддержит такой законопроект коллег из КПРФ.
Председатель «Новых людей» Алексей Нечаев считает, что депутатам в весеннюю сессию удалось «сделать жизнь людей лучше». Он привел в пример, что два года назад их фракция вносила законопроект о возможности пересдать ЕГЭ – тогда в законопроект никто не поверил, а сейчас уже принято решение о возможности передачи. Затем Нечаев раскритиковал коллег, прежде всего из КПРФ, за популистские законопроекты – например, о трате 7% ВВП на образование. Он предложил остановиться и не вносить инициативы с необеспеченными расходами. «Давайте там, где денег нет, не будем вносить законопроекты, чтобы потом не отклонять их до вечера», – сказал Нечаев. Завершил же он свое выступление также словами о том, что в мире больше не осталось «единственного гегемона».
Лидер фракции «Единая Россия» Владимир Васильев заявил, что Путин «сформировал идеологию, за которую люди проголосовали на выборах президента», – и «это не законченный процесс». Он говорил о необходимости изменений в миграционной сфере, о том, что депутатам нужно ездить в регионы и чувствовать ответственность за вносимые инициативы.
С 1 августа депутаты уходят в отпуск, а первое пленарное заседание осенней сессии состоится 17 сентября – до этого две недели в сентябре депутаты должны будут работать в регионах.