Медведев: налоговые изменения делают систему справедливой
Поправки в Налоговый кодекс делают налоговую систему справедливой. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев на встрече с фракцией партии в Госдуме.
«Мне кажется, что принятые решения делают нашу систему более справедливой, эти изменения назрели», – отметил Медведев (цитата по ТАСС).
Он допустил, что налоговые изменения будут критиковать и может возникнуть необходимость исправить их, но благодаря реформам появятся дополнительные доходы для реализации масштабных социальных программ.
12 июля президент России Владимир Путин подписал закон о введении прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц (НДФЛ).
Закон предполагает пять ступеней в шкале ставок НДФЛ. В качестве минимальной ставки берется 13% для доходов до 2,4 млн руб. Далее идут ставки в 15% и 18% для доходов до 5 млн руб. и 20 млн руб. в год соответственно. На доход до 50 млн руб. устанавливается ставка в 20%. Максимальная ставка составляет 22%, она применяется для доходов свыше 50 млн руб. Помимо этого, согласно документу, на 5% повышается налог на прибыль для компаний, которые применяют общую ставку, – он достигнет 25%.
20 июня Госдума приняла поправки в Налоговый кодекс в первом чтении. 8 июля думский комитет по бюджету и налогам рекомендовал принять законопроект о прогрессивной шкале НДФЛ во втором чтении. В третьем чтении Госдума одобрила поправки 10 июля. «За» проголосовали 408 парламентариев, против не выступил никто, воздержался один человек.