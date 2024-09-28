Лавров и глава МИД Буркина-Фасо договорились не размещать оружие в космосе
Министры иностранных дел России и Буркина-Фасо Сергей Лавров и Карамоко Жан-Мари Траоре подписали совместное заявление о неразмещении первыми оружия в космосе. Об этом сообщается в Telegram-канале МИД РФ.
Российская делегация во главе с Лавровым участвует в неделе высокого уровня 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, сообщал МИД России.
28 сентября глава российского МИДа также провел встречу с алжирским коллегой Ахмедом Аттафом. До этого в ходе встречи на полях 79-й сессии Генассамблеи была подписана российско-сирийская декларация о путях и средствах противодействия, смягчения и компенсирования негативных последствий односторонних принудительных мер.