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ПВО за ночь сбила 21 украинский беспилотник

Ведомости

В ночь на 7 октября ПВО уничтожила 21 беспилотник ВСУ над территорией России. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ.

Над Крымом было сбито 12 украинских дронов, над Курской областью – еще шесть. По одному беспилотнику ПВО сбила над Белгородской, Брянской и Воронежской областями.

Власти Феодосии рано утром 7 октября сообщили о пожаре на нефтебазе. Причины возгорания не уточнялись. Обошлось без жертв и пострадавших, на месте работают пожарные МЧС.

В Курской области ночью звучал сигнал об опасности атаки БПЛА, сообщил губернатор Алексей Смирнов. Последствия попытки дрона ВСУ ударить по региону он не комментировал. Власти Брянской и Воронежской областей подчеркнули, что в результате атаки пострадавших и разрушений нет. Власти Белгородской области последствия не комментировали.

После начала спецоперации ВСУ регулярно предпринимают попытки ударить по территории России при помощи беспилотников. С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Воронежской, Белгородской, Курской, Брянской и Ростовской областях установлен средний уровень реагирования.

Кроме того, на фоне вторжения ВСУ в Курскую область в этом регионе, а также в Белгородской и Брянской областях введен режим контртеррористической операции.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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