ПВО за ночь сбила 21 украинский беспилотник
В ночь на 7 октября ПВО уничтожила 21 беспилотник ВСУ над территорией России. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ.
Над Крымом было сбито 12 украинских дронов, над Курской областью – еще шесть. По одному беспилотнику ПВО сбила над Белгородской, Брянской и Воронежской областями.
Власти Феодосии рано утром 7 октября сообщили о пожаре на нефтебазе. Причины возгорания не уточнялись. Обошлось без жертв и пострадавших, на месте работают пожарные МЧС.
В Курской области ночью звучал сигнал об опасности атаки БПЛА, сообщил губернатор Алексей Смирнов. Последствия попытки дрона ВСУ ударить по региону он не комментировал. Власти Брянской и Воронежской областей подчеркнули, что в результате атаки пострадавших и разрушений нет. Власти Белгородской области последствия не комментировали.
После начала спецоперации ВСУ регулярно предпринимают попытки ударить по территории России при помощи беспилотников. С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Воронежской, Белгородской, Курской, Брянской и Ростовской областях установлен средний уровень реагирования.
Кроме того, на фоне вторжения ВСУ в Курскую область в этом регионе, а также в Белгородской и Брянской областях введен режим контртеррористической операции.