ПВО за ночь сбила 21 украинский беспилотник

В Курской области ночью звучал сигнал об опасности атаки БПЛА, сообщил губернатор Алексей Смирнов. Последствия попытки дрона ВСУ ударить по региону он не комментировал. Власти Брянской и Воронежской областей подчеркнули, что в результате атаки пострадавших и разрушений нет. Власти Белгородской области последствия не комментировали.