Почти 6000 человек пересекли границу Сирии с территории Ливана за сутки

С начала атак со стороны Израиля жители Ливана на постоянной основе пересекают границу с Сирией. В октябре генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш сообщал, что с октября 2023 г. порядка 346 000 человек лишились крыши над головой и находятся в статусе перемещенных лиц.