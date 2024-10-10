Почти 6000 человек пересекли границу Сирии с территории Ливана за сутки
За прошедшие сутки границу Сирии с территории Ливана пересекли 5959 человек, сообщили в российском Центре по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев в Сирийской Арабской Республике.
Люди проходили через пункты пропуска «Аль-Арида», «Аль-Джавасия», «Аль-Дабухия», «Джаср-аль-Камар» и «Джайдут-Ябус». Кроме того, за сутки представители ЦПВС провели две гуманитарные акции в населенных пунктах Реханет-Матвар и Хирбат. В общей сложности было выдано 600 продуктовых наборов весом 5,9 т.
Конфликт на Ближнем Востоке обострился в конце сентября – начале октября 2024 г. 23 сентября армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила об операции «Стрелы севера» на юге Ливана по уничтожению инфраструктуры шиитского движения «Хезболла». В ночь на 1 октября израильская армия приступила к ограниченным наземным рейдам в южных районах страны.
С начала атак со стороны Израиля жители Ливана на постоянной основе пересекают границу с Сирией. В октябре генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш сообщал, что с октября 2023 г. порядка 346 000 человек лишились крыши над головой и находятся в статусе перемещенных лиц.