Число погибших в результате атаки Израиля по Бейруту превысило 20 человек

Один из ударов пришелся на восьмиэтажный жилой дом в районе Рас-эн-Набаа. Второй удар в районе Бурдж Аби Хайдар привел к обрушению целого здания. Армия Израиля пока не делала никаких официальных заявлений по поводу атаки на центральную часть Бейрута.