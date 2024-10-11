Число погибших в результате атаки Израиля по Бейруту превысило 20 человек
В результате атаки Израиля по Бейруту погибли 22 человека, сообщает The Guardian со ссылкой на министерство здравоохранения Ливана. По данным ведомства, еще 117 человек получили ранения.
Один из ударов пришелся на восьмиэтажный жилой дом в районе Рас-эн-Набаа. Второй удар в районе Бурдж Аби Хайдар привел к обрушению целого здания. Армия Израиля пока не делала никаких официальных заявлений по поводу атаки на центральную часть Бейрута.
10 октября израильские ВВС нанесли удары по столице Ливана. Центральная часть города ранее не подвергалась обстрелам, сообщали в ливанских службах безопасности.
Конфликт на Ближнем Востоке обострился в конце сентября – начале октября 2024 г. 23 сентября ЦАХАЛ объявила об операции «Стрелы севера» на юге Ливана по уничтожению инфраструктуры шиитского движения «Хезболла». В ночь на 1 октября израильская армия приступила к ограниченным наземным рейдам в южных районах страны.