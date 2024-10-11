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Число погибших в результате атаки Израиля по Бейруту превысило 20 человек

Ведомости

В результате атаки Израиля по Бейруту погибли 22 человека, сообщает The Guardian со ссылкой на министерство здравоохранения Ливана. По данным ведомства, еще 117 человек получили ранения.

Один из ударов пришелся на восьмиэтажный жилой дом в районе Рас-эн-Набаа. Второй удар в районе Бурдж Аби Хайдар привел к обрушению целого здания. Армия Израиля пока не делала никаких официальных заявлений по поводу атаки на центральную часть Бейрута.

10 октября израильские ВВС нанесли удары по столице Ливана. Центральная часть города ранее не подвергалась обстрелам, сообщали в ливанских службах безопасности.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился в конце сентября – начале октября 2024 г. 23 сентября ЦАХАЛ объявила об операции «Стрелы севера» на юге Ливана по уничтожению инфраструктуры шиитского движения «Хезболла». В ночь на 1 октября израильская армия приступила к ограниченным наземным рейдам в южных районах страны.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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