Лидер Палестины Махмуд Аббас прибыл в Казань на саммит БРИКС
Президент Палестины Махмуд Аббас прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС, сообщает «РИА Новости».
Аббас встретится с президентом России Владимиром Путиным для обсуждения ближневосточного конфликта и ситуации в секторе Газа.
Перед лидером Палестины в Казань на саммит БРИКС прилетел президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо, сообщает пресс-служба парламента Татарстана в Telegram-канале.
22 октября Путин провел двусторонние встречи в рамках саммита БРИКС с главой Нового банка развития (НБР) Дилмой Русеф, президентом ЮАР Сирилом Рамафосой, председателем КНР Си Цзиньпином и премьер-министром Индии Нарендрой Моди.
22 октября в Казани стартовал саммит БРИКС, который продлится до 24 октября. На нем ожидается присутствие 36 делегаций от стран и шести – от международных организаций. Из них 22 делегации будут представлены на высшем уровне.
С этого года к пяти основным странам БРИКС – Бразилии, России, Индии, Китаю и ЮАР – присоединились Египет, Иран, ОАЭ и Эфиопия. В 2024 г. в БРИКС председательствует Россия.