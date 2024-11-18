Великобритания ввела санкции против российского судна «Порт Оля - 3»
Великобритания обновила санкционный список, включив туда российское грузовое судно «Порт Оля - 3». Утверждается, что оно участвует в деятельности, которая «дестабилизирует» ситуацию на Украине, якобы перевозя военные грузы из третьих стран в Россию.
Судну запрещено заходить в порты Великобритании. Согласно введенным санкциям, его регистрация в реестре судов королевства может быть прекращена, а капитану или лоцману судна могут выдать предписание о запрете на вход в порты.
Вместе с этим Великобритания ввела санкции против двух организаций из Ирана, которые, как утверждается, связаны с Россией. Ограничения коснулись морского флота Ирана (Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL)) и авиакомпании Islamic Republic of Iran Airlines.
После начала спецоперации России на Украине западные страны регулярно вводят масштабные санкции против РФ. В ответ Россия принимает аналогичные меры. В частности, в июле РФ расширила санкционный список в отношении представителей Великобритании, включив в него руководителей предприятий военно-промышленного комплекса, экспертов и журналистов. Ограничения коснулись экс-министра обороны Джона Хаттона, обозревателя газеты The Daily Telegraph Томаса Шарпа и др.